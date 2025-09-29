В понедельник, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Верес» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе Авангард в Ровном.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция