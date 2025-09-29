Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Верес
29.09.2025 18:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 12:47
74
0

Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 18:00 матч 7-го тура УПЛ

29 сентября 2025, 12:47
74
0
Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В понедельник, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Верес» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе Авангард в Ровном.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Верес – Полесье
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
