Верес – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября в 18:00 матч 7-го тура УПЛ
В понедельник, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Верес» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе Авангард в Ровном.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
