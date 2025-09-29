Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 сентября 2025, 12:17
Сборную Китая может возглавить экс-игрок Реала и обладатель Золотого мяча

Федерация Футбола Китая сделает итальянцу новое предложение

Сборную Китая может возглавить экс-игрок Реала и обладатель Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Федерация футбола Китая готовит новое предложение для итальянского специалиста Фабио Каннаваро. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 52-летний тренер не принял предыдущее предложение, ибо ожидает офферов со стороны европейских клубов. Последним место работы Каннварро было загребское «Динамо», откуда он был уволен в апреле спустя 3,5 месяца работы с командой.

Действующим тренром сборной Китая является серб Деян Дурдевич. Он работает с командой с июня 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Фабио Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана.

Фабио Каннаваро сборная Китая по футболу Динамо Загреб Золотой мяч Николо Скира назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
