Сборную Китая может возглавить экс-игрок Реала и обладатель Золотого мяча
Федерация Футбола Китая сделает итальянцу новое предложение
Федерация футбола Китая готовит новое предложение для итальянского специалиста Фабио Каннаваро. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, 52-летний тренер не принял предыдущее предложение, ибо ожидает офферов со стороны европейских клубов. Последним место работы Каннварро было загребское «Динамо», откуда он был уволен в апреле спустя 3,5 месяца работы с командой.
Действующим тренром сборной Китая является серб Деян Дурдевич. Он работает с командой с июня 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что Фабио Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана.
