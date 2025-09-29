Егор ШАЛФЕЕВ: «Свои очки мы наберем, и это будет очень скоро»
Полузащитник ФК «Чернигов» поделился впечатлениями о матче с тернопольской «Нивой»
В поединке восьмого тура Первой лиги ФК «Чернигов» проиграл тернопольской «Ниве» со счетом 0:2. Поражение своей команды прокомментировал полузащитник «Чернигова» Егор Шалфеев.
– Егор, как ты оценишь игру с Нивой?
– Проиграли 0:2, но я благодарен команде. Каждому футболисту, каждому, кто присутствовал на игре. Мы старались, создавали моменты, но не хватило последнего удара.
– Что по твоему мнению сегодня удалось, а что – нет?
– Я могу сказать, что у команды было безумное настроение. Мы бежали, вступали в прессинг, создавали моменты. Не хватило совсем чуть-чуть.
– Нива чем-то удивила, ожидали ли именно такой игры от соперника?
– Мы знали, что Нива будет играть в такой прагматичный футбол. Но именно он и принес им три очка.
– Как травма Андрея Новикова повлияла на команду?
– Мы еще не знаем окончательного вердикта врачей. Поэтому нужно немного подождать. Надеемся, что он скорей к нам вернется и будет в строю.
– Насколько такая позиция команды в таблице сказывается на психологии?
– Мы стараемся каждую игру выходить и набирать зачетные баллы. Да, у нас в чемпионате пока не получается, но я уверен, что свои очки мы наберем и это будет очень скоро.
