Егор ШАЛФЕЕВ: «Свои очки мы наберем, и это будет очень скоро»

В поединке восьмого тура Первой лиги ФК «Чернигов» проиграл тернопольской «Ниве» со счетом 0:2. Поражение своей команды прокомментировал полузащитник «Чернигова» Егор Шалфеев.

– Егор, как ты оценишь игру с Нивой?

– Проиграли 0:2, но я благодарен команде. Каждому футболисту, каждому, кто присутствовал на игре. Мы старались, создавали моменты, но не хватило последнего удара.

– Что по твоему мнению сегодня удалось, а что – нет?

– Я могу сказать, что у команды было безумное настроение. Мы бежали, вступали в прессинг, создавали моменты. Не хватило совсем чуть-чуть.

– Нива чем-то удивила, ожидали ли именно такой игры от соперника?

– Мы знали, что Нива будет играть в такой прагматичный футбол. Но именно он и принес им три очка.

– Как травма Андрея Новикова повлияла на команду?

– Мы еще не знаем окончательного вердикта врачей. Поэтому нужно немного подождать. Надеемся, что он скорей к нам вернется и будет в строю.

– Насколько такая позиция команды в таблице сказывается на психологии?

– Мы стараемся каждую игру выходить и набирать зачетные баллы. Да, у нас в чемпионате пока не получается, но я уверен, что свои очки мы наберем и это будет очень скоро.