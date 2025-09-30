Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 23:44
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат

Команда украинского футболиста подбирает версию, как допинг попал в его кровь

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола в связи с допинговым скандалом.

По информации ТаТоТаке, информационная пауза вокруг дела – это часть стратегии команды и юристов футболиста. Они ищут правдоподобное объяснение, которое устроит и Футбольную ассоциацию Англии, и WADA. Примером для них является дело Поля Погба, адвокатам которого удалось доказать, что допинг попал в кровь по вине врача.

Михаил уже узнал, что результат пробы Б является положительным, о чем официально вскоре объявят.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

