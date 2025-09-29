Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебютант Руха прокомментировал разгромное поражение от Шахтера
Украина. Премьер лига
173
0

Дебютант Руха прокомментировал разгромное поражение от Шахтера

Владимир Ясинский свою первую игру в УПЛ провел сразу против гранда

ФК Рух

17-летний защитник львовского «Руха» Владимир Ясинский прокомментировал свой дебют в УПЛ. Во Львове «Рух» уступил «Шахтеру» – 0:4.

«Конечно, из-за дебюта эмоции у меня положительные, но в то же время очень досадно, что команда уступила. Я благодарен тренерскому штабу за доверие, чувствую, что на меня рассчитывают, и это очень приятно. Это мотивирует прогрессировать и двигаться дальше.

В чемпионате U-19 мне удобнее играть в центре защиты, а вот на взрослом уровне у нападающих другая антропометрия – в УПЛ форварды более габаритные, поэтому в первой команде сейчас лучше играть слева в защите. В общем, я буду играть там, где меня будут использовать тренеры и где я буду более полезен для команды.

В среду «Рух» играл в кубковом матче, так что у нас было немного времени на восстановление и подготовку к следующему поединку. К сожалению, не все подошли к игре с «Шахтером» в оптимальных кондициях. В то время как «горняки» имели целую неделю на подготовку к нашему матчу.

Приятно было получить дебютный вызов в сборную Украины U-18. Поговорил с одноклубниками, уже имеющими опыт выступлений за эту команду – Мухаммадом Джурабаевым и Арсеном Залипкой. Ребята поддержали меня. Тренеры тоже поздравили с вызовом, сказали, играть как всегда, ничего не бояться и быть уверенным в себе»

Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
