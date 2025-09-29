Марта Костюк – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Пекине
29 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В третьем раунде украинка играет против Александры Саснович (WTA 130). Время начала встречи – 07:55 по Киеву.
Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.
Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо против Эммы Радукану, либо против Джессики Пегулы.
