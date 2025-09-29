Марта Костюк – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде украинка играет против Александры Саснович (WTA 130). Время начала встречи – 07:55 по Киеву.

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо против Эммы Радукану, либо против Джессики Пегулы.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.