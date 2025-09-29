Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта Костюк – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
29 сентября 2025, 08:15 | Обновлено 29 сентября 2025, 09:17
Марта Костюк – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде украинка играет против Александры Саснович (WTA 130). Время начала встречи – 07:55 по Киеву.

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо против Эммы Радукану, либо против Джессики Пегулы.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 7
Sergiy20
Якийсь ідіот знову нас мінусує)))
0
C.Пеклов
дотиснула!
0
mevast
0
C.Пеклов
 так,але не можна недооцінювати суперницю.
0
Sergiy20
Є перший сет. Досить якісний теніс від обох.
0
Sergiy20
Молодець!
-1
