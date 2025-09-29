ТОМОРИ – о словах Аллегри: «Надо было защищаться всей командой»

Защитник «Милана» Фикайо Томори прокомментировал победу команды над "Наполи" (2:1), а также рассказал, что от команды просил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Тренер попросил нас защищаться как единая команда – не только защитники или центрбеки, а все вместе. Важно двигаться единым блоком, и такая ментальность добавляет уверенности: мы знаем, что если не пропускаем головы, то благодаря качеству наших нападающих всегда можем забить. В последних матчах мы много работали над обороной, и результаты видны: сегодня мы позволили сопернику только пробить пенальти.

После матча с «Кремонезе» мы были слишком растянуты и неорганизованы. Сегодня действовали компактно и надежно. Да, сезон начался не так, как мы хотели, но это было только начало, и Аллегри сразу нас предупредил об этом. Даже сегодня он, безусловно, укажет, где можно добавить, но всегда остается спокойным, положительным и сосредоточенным.

Даже в меньшинстве мы провели отличный матч и заслуженно взяли три очка».