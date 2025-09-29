Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ТОМОРИ – о словах Аллегри: «Надо было защищаться всей командой»
Италия
29 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:07
«Милан» одержал победу над «Наполи»

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Милана» Фикайо Томори прокомментировал победу команды над "Наполи" (2:1), а также рассказал, что от команды просил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

«Тренер попросил нас защищаться как единая команда – не только защитники или центрбеки, а все вместе. Важно двигаться единым блоком, и такая ментальность добавляет уверенности: мы знаем, что если не пропускаем головы, то благодаря качеству наших нападающих всегда можем забить. В последних матчах мы много работали над обороной, и результаты видны: сегодня мы позволили сопернику только пробить пенальти.

После матча с «Кремонезе» мы были слишком растянуты и неорганизованы. Сегодня действовали компактно и надежно. Да, сезон начался не так, как мы хотели, но это было только начало, и Аллегри сразу нас предупредил об этом. Даже сегодня он, безусловно, укажет, где можно добавить, но всегда остается спокойным, положительным и сосредоточенным.

Даже в меньшинстве мы провели отличный матч и заслуженно взяли три очка».

Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»
ФОТО. Жена Артема Довбика покорила сеть своей красотой. 10/10
Фикайо Томори Милан Наполи Милан - Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A Массимилиано Аллегри
Александр Сильченко Источник: Tuttomercatoweb
