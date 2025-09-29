Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юнион и Брюгге одержали победы в чемпионате Бельгии
29 сентября 2025, 03:18 | Обновлено 29 сентября 2025, 06:11
Юнион и Брюгге одержали победы в чемпионате Бельгии

Команды подтвердили свое лидерство

Юнион и Брюгге одержали победы в чемпионате Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

В 9 туре чемпионата Бельгии не обошлось без сюрпризов.

«Дендер» и «Ла выдали нулевую ничью – команды так и не смогли открыть счет.

«Шарлеруа» потерпел домашнее поражение от «Мехелена» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

В зрелищном матче «Серкль Брюгге» уступил «Генту» – 2:4. Хозяева дважды поражали ворота соперника, но гости были еще результативнее.

«Сент-Трюйден» открыл счет в игре против «Генка», однако гости ответили двумя мячами и вырвали победу - 1:2.

«Юнион Сент-Жилуаз» уверенно одолел «Вестерло» – 2:0. Украинский полузащитник Сергей Сидорчук в составе "Вестерло" не появился.

«Стандард» в домашнем матче уступил «Брюгге» - 1:2. Хозяева пытались отыграться, но чемпионы были сильнее.

«Зюлте-Варегем» приятно удивил своих фанов, обыграв «Антверпен» со счетом 2:0 и оставив соперника ни с чем.

Чемпионат Бельгии. 9-й тур

Зюлте-Варегем – Антверпен – 2:0

Голы: Йеппе Эренбьерг (56), Марли Аке (84)

Стандард – Брюгге – 1:2

Голы: Рафики Саид (8) – Христос Дзолис (10), Ромео Вермант (90+1)

Юнион Сент-Жилуаз – Вестерло – 2:0

Голы: Промис Дэвид (63), Марк Гигер (78)

Сент-Трюйден – Генк – 1:2

Голы: Бриан Хейнен (4, автогол) – Дзюня Ито (57), О Хён Гю (90+5)

Серкль Брюгге – Гент – 2:4

Голы: Стив Нгура (22, пен), Эдгарас Уткус (43) – Михал Скурась (16), Ацуки Ито (45+1), Омри Гандельман (69), Франк Сюрдез (87)

Шарлеруа – Мехелен – 0:2

Голы: Мирон ван Бредероде (36), Лион Лаубербах (41)

Дендер – Ла-Лувьер – 0:0

чемпионат Бельгии по футболу Зюлте-Варегем Сергей Сидорчук Антверпен Стандард Брюгге Юнион Сен-Жилуаз Вестерло Сент-Трюйден Генк Серкль Брюгге Гент Шарлеруа Мехелен Дендер Ла-Лувьер
