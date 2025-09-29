Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Бывший украинский вингер празднует день рождения
29 сентября свой день рождения празднует бывший украинский вингер Евгений Коноплянка. Его игра на фланге, которая сочетала скорость и дриблинг, до сих пор осталась в памяти большинства болельщиков.
Дебют в высшей лиге чемпионата Украины состоялся 3 апреля 2006 года против «Закарпатья» в составе «Днепра». Начиная с сезона 2008/09 молодой украинец начал получать больше игровой практики: он провел 12 матчей в чемпионате.
Дебютным мячом за основную команду «Днепра» Евгений отметился в сезоне 2009/10 в матче УПЛ против «Зари» (2:2). Со следующей кампании он заиграл на высоком уровне и был признан одним из лучших украинских игроков сезона 2010/11.
Коноплянка продолжал феерить в чемпионате Украины из года в год. Он хотел попробовать себя на другом уровне, поэтому летом 2015 года выбрал новое испытание. Несмотря на заинтересованность многих грандов Европы, украинец подписал контракт с «Севильей».
Дебют Евгения в новой команде состоялся 11 августа в матче за Суперкубок УЕФА 2015 против «Барселоны». В этом же матче Коноплянка отличился первым мячом за «Севилью», однако это не помогло андалузцам одержать победу (4:5) и взять трофей.
По итогам 2015 года испанцы высоко оценили перформансы Коноплянки. Он мог попасть в команду года УЕФА, однако ему не хватило голосов
Несмотря на постоянное влияние на игру, главный тренер «Севильи» Унаи Эмери все реже выпускал украинца в стартовом составе. Фанаты были возмущены таким решением испанца.
В сезоне 2015/16 украинец вместе с «Севильей» стал победителем Лиги Европы: испанцы в финале обыграли «Ливерпуль» (3:1).
После смены руководства «Севильи» перед сезоном 2016/17 новый наставник команды Хорхе Сампаоли сообщил Евгению, что не видит его в составе, из-за чего украинец начал искать новый клуб.
Следующей ступенью в карьере Коноплянки стал «Шальке», куда он перешел 30 августа 2016 года на правах аренды. Впоследствии немецкий клуб выкупил его контракт за 15 млн евро.
Кампания 2017/18 стала одной из лучших для Коноплянки. По итогам сезона «Шальке» финишировал вторым в Бундеслиге, а Евгений вошел в топ-70 лучших игроков чемпионата. В следующем сезоне у украинца начались проблемы с травмами, из-за чего он пропустил немало матчей, а «Шальке» завершил чемпионат только на 14-м месте, что стало катастрофическим результатом по сравнению с предыдущим сезоном.
2 сентября 2019 года Евгений вернулся в Украину, подписав контракт с донецким «Шахтером». Именно там он впервые в карьере стал чемпионом Украины. Играть на высоком уровне вингеру снова помешали травмы. Впоследствии «горняки» решили не продлевать контракт, и Коноплянка в статусе свободного агента перешел в польский клуб «Краковия» (февраль 2022 года), а позже — в румынский ЧФР (17 июля 2024 года), где завершил свою футбольную карьеру в качестве игрока.
В составе сборной Украины Евгений дебютировал 25 мая 2010 года против Литвы (4:0). С того момента он сыграл 87 матчей, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.
На клубном уровне Коноплянка провел 432 матча, в которых отличился 76 забитыми мячами и 64 ассистами. За профессиональную карьеру он завоевал 2 трофея: Лигу Европы 2015/16 и чемпионат Украины 2019/20.
