Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
29 сентября 2025, 09:52 |
1

Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет

Бывший украинский вингер празднует день рождения

1 Comments
Колаж Sport.ua

29 сентября свой день рождения празднует бывший украинский вингер Евгений Коноплянка. Его игра на фланге, которая сочетала скорость и дриблинг, до сих пор осталась в памяти большинства болельщиков.

Дебют в высшей лиге чемпионата Украины состоялся 3 апреля 2006 года против «Закарпатья» в составе «Днепра». Начиная с сезона 2008/09 молодой украинец начал получать больше игровой практики: он провел 12 матчей в чемпионате.

Дебютным мячом за основную команду «Днепра» Евгений отметился в сезоне 2009/10 в матче УПЛ против «Зари» (2:2). Со следующей кампании он заиграл на высоком уровне и был признан одним из лучших украинских игроков сезона 2010/11.

Коноплянка продолжал феерить в чемпионате Украины из года в год. Он хотел попробовать себя на другом уровне, поэтому летом 2015 года выбрал новое испытание. Несмотря на заинтересованность многих грандов Европы, украинец подписал контракт с «Севильей».

Дебют Евгения в новой команде состоялся 11 августа в матче за Суперкубок УЕФА 2015 против «Барселоны». В этом же матче Коноплянка отличился первым мячом за «Севилью», однако это не помогло андалузцам одержать победу (4:5) и взять трофей.

По итогам 2015 года испанцы высоко оценили перформансы Коноплянки. Он мог попасть в команду года УЕФА, однако ему не хватило голосов

Несмотря на постоянное влияние на игру, главный тренер «Севильи» Унаи Эмери все реже выпускал украинца в стартовом составе. Фанаты были возмущены таким решением испанца.

В сезоне 2015/16 украинец вместе с «Севильей» стал победителем Лиги Европы: испанцы в финале обыграли «Ливерпуль» (3:1).

После смены руководства «Севильи» перед сезоном 2016/17 новый наставник команды Хорхе Сампаоли сообщил Евгению, что не видит его в составе, из-за чего украинец начал искать новый клуб.

Следующей ступенью в карьере Коноплянки стал «Шальке», куда он перешел 30 августа 2016 года на правах аренды. Впоследствии немецкий клуб выкупил его контракт за 15 млн евро.

Кампания 2017/18 стала одной из лучших для Коноплянки. По итогам сезона «Шальке» финишировал вторым в Бундеслиге, а Евгений вошел в топ-70 лучших игроков чемпионата. В следующем сезоне у украинца начались проблемы с травмами, из-за чего он пропустил немало матчей, а «Шальке» завершил чемпионат только на 14-м месте, что стало катастрофическим результатом по сравнению с предыдущим сезоном.

2 сентября 2019 года Евгений вернулся в Украину, подписав контракт с донецким «Шахтером». Именно там он впервые в карьере стал чемпионом Украины. Играть на высоком уровне вингеру снова помешали травмы. Впоследствии «горняки» решили не продлевать контракт, и Коноплянка в статусе свободного агента перешел в польский клуб «Краковия» (февраль 2022 года), а позже — в румынский ЧФР (17 июля 2024 года), где завершил свою футбольную карьеру в качестве игрока.

В составе сборной Украины Евгений дебютировал 25 мая 2010 года против Литвы (4:0). С того момента он сыграл 87 матчей, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.

На клубном уровне Коноплянка провел 432 матча, в которых отличился 76 забитыми мячами и 64 ассистами. За профессиональную карьеру он завоевал 2 трофея: Лигу Европы 2015/16 и чемпионат Украины 2019/20.

Евгений Коноплянка день рождения статистика Днепр Севилья Шальке Шахтер Донецк Краковия ЧФР Клуж сборная Украины по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
potemkin78
быстрый но ленивый
