  Стена итальянского футбола. Фабио Каннаваро празднует день рождения
Италия
Стена итальянского футбола. Фабио Каннаваро празднует день рождения

Непревзойденному защитнику исполнилось 52 года

Стена итальянского футбола. Фабио Каннаваро празднует день рождения
Колаж Sport.ua

13 сентября свой день рождения празднует легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро – футболист, который доказал, что физические данные не определяют класс центрального защитника.

Несмотря на рост в 176 см, Каннаваро считается одним из лучших защитников 1990-х и 2000-х годов.

Фабио начал заниматься футболом в восьмилетнем возрасте, а уже через три года попал в футбольную школу «Наполи».

За свою карьеру итальянец успел поиграть в составе шести клубов: «Наполи», «Парма», «Интер» и «Ювентус», «Реал» и «Аль-Ахли».

В туринском «Ювентусе» Фабио вместе со своими бывшими одноклубниками из «Пармы», Лилианом Тюрамом и Джанлуиджи Буффоном, создал надежную защитную линию, которая стала одной из причин успеха команды в Серии А и завоевания чемпионства.

После того как летом 2006 года «Старая сеньора» была понижена в классе из-за коррупционного скандала, Каннаваро покинул команду и перешел в мадридский «Реал», однако это не помешало ему в 2009 году вернуться обратно в Турин.

Крупнейшим личным достижением итальянского центрального защитника в карьере стало получение «Золотого мяча» в 2006 году.

Сам Фабио мечтал провести последние футбольные минуты на поле в родном «Наполи», где все и начиналось, однако этого не произошло. Последней остановкой итальянца на профессиональном уровне стал эмиратский клуб «Аль-Ахли», с которым он подписал контракт летом 2010 года.

Уже через год, 9 июня 2011 года, Каннаваро официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока из-за травмы колена.

На международной арене за сборную Италии Фабио провел 136 матчей, забил 2 гола, отдал 2 результативные передачи и в роли капитана стал чемпионом мира в 2006 году. Вместе с Алессандро Несторой он составлял один из сильнейших защитных дуэтов своего времени.

В клубной карьере Каннаваро принял участие в 694 матчах, отличившись 18 забитыми мячами, 6 ассистами и завоевав 9 трофеев:

  • Кубок УЕФА / Лига Европы
  • Чемпионат Италии (2)
  • Кубок Италии (2)
  • Суперкубок Италии
  • Чемпионат Италии (2)
  • Суперкубок Испании

После завершения карьеры игрока Фабио попробовал себя в роли тренера. В основном он работал в Китае («Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Сунцзян», «Гуанчжоу»), а в 2019 году даже возглавлял национальную команду. Также Каннаваро был менеджером «Аль-Насра», «Беневенто», «Удинезе» и «Динамо» Загреб.

Фабио Каннаваро день рождения статистика Парма Ювентус Реал Мадрид Интер Милан Наполи сборная Италии по футболу Шабаб Аль-Ахли Дубай
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
