Стена итальянского футбола. Фабио Каннаваро празднует день рождения

13 сентября свой день рождения празднует легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро – футболист, который доказал, что физические данные не определяют класс центрального защитника.

Несмотря на рост в 176 см, Каннаваро считается одним из лучших защитников 1990-х и 2000-х годов.

Фабио начал заниматься футболом в восьмилетнем возрасте, а уже через три года попал в футбольную школу «Наполи».

За свою карьеру итальянец успел поиграть в составе шести клубов: «Наполи», «Парма», «Интер» и «Ювентус», «Реал» и «Аль-Ахли».

В туринском «Ювентусе» Фабио вместе со своими бывшими одноклубниками из «Пармы», Лилианом Тюрамом и Джанлуиджи Буффоном, создал надежную защитную линию, которая стала одной из причин успеха команды в Серии А и завоевания чемпионства.

После того как летом 2006 года «Старая сеньора» была понижена в классе из-за коррупционного скандала, Каннаваро покинул команду и перешел в мадридский «Реал», однако это не помешало ему в 2009 году вернуться обратно в Турин.

Крупнейшим личным достижением итальянского центрального защитника в карьере стало получение «Золотого мяча» в 2006 году.

Сам Фабио мечтал провести последние футбольные минуты на поле в родном «Наполи», где все и начиналось, однако этого не произошло. Последней остановкой итальянца на профессиональном уровне стал эмиратский клуб «Аль-Ахли», с которым он подписал контракт летом 2010 года.

Уже через год, 9 июня 2011 года, Каннаваро официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока из-за травмы колена.

На международной арене за сборную Италии Фабио провел 136 матчей, забил 2 гола, отдал 2 результативные передачи и в роли капитана стал чемпионом мира в 2006 году. Вместе с Алессандро Несторой он составлял один из сильнейших защитных дуэтов своего времени.

В клубной карьере Каннаваро принял участие в 694 матчах, отличившись 18 забитыми мячами, 6 ассистами и завоевав 9 трофеев:

Кубок УЕФА / Лига Европы

Чемпионат Италии (2)

Кубок Италии (2)

Суперкубок Италии

Чемпионат Италии (2)

Суперкубок Испании

После завершения карьеры игрока Фабио попробовал себя в роли тренера. В основном он работал в Китае («Гуанчжоу Эвергранд», «Тяньцзинь Сунцзян», «Гуанчжоу»), а в 2019 году даже возглавлял национальную команду. Также Каннаваро был менеджером «Аль-Насра», «Беневенто», «Удинезе» и «Динамо» Загреб.