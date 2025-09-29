Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брага не может победить 5 матчей подряд в чемпионате Португалии
Чемпионат Португалии
Алверка
28.09.2025 17:30 – FT 2 : 0
Витория Гимараеш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 сентября 2025, 02:31 | Обновлено 29 сентября 2025, 05:34
11
0

Брага не может победить 5 матчей подряд в чемпионате Португалии

Команда пропустила гол на 6-й минуте

29 сентября 2025, 02:31 | Обновлено 29 сентября 2025, 05:34
11
0
Брага не может победить 5 матчей подряд в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 и 28 сентября в чемпионате Португалии были сыграны матчи 7-го тура.

Фамаликау и Риу Аве сыграли вничью – 0:0. Команды создали несколько моментов, но реализовать их не смогли.

Брага неожиданно уступила Насеналу со счетом 0:1. Гости смогли использовать свой шанс и забрали три очка.

Алверка одержала уверенную победу над Виторией Гимараеш – 2:0. Хозяева оформили по голу в каждом из таймов и укрепили успех.

Спортинг Лиссабон минимально победил в выездном матче против Эшторила – 1:0. Единственный гол стал решающим для «львов».

Эштрела Амадора без проблем разобралась с АВС – 3:0. Хозяева доминировали на протяжении всего матча и одержали убедительную победу.

Санта Клара дома проиграла Тонделли – 1:2. Гости забили дважды в первой половине, а хозяевам удалось лишь сократить отставание.

Морейренсе обыграл Каза Пию со счётом 2:1. Хозяева забили дважды подряд, а соперник сумел ответить только одним мячом в конце встречи.

Португалия чемпионаты. 7-й тур. 27 и 28 сентября

Морейренсе – Каза Пия – 2:1

Голы: Гильерме (14), Бернардо Мартинс (70) – Джереми Ливолант (7)

Эштрела Амадора – АВС – 3:0

Голы: Кикаш (21), Янис Стойка (24), Кикаш (45)

Эшторил – Спортинг Лиссабон – 0:1

Голы: Луис Хавьер Суарес (12)

Алверка – Витория Гимараеш – 2:0

Голы: Марко Милованович (41, пен), Сандро Лима (90)

Брага – Насьонал – 0:1

Гол: Рамирес (6)

Фомаликау – Рио Аве – 0:0

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Лима (Алверка), асcист Томас Мендес.
45’
Сабит Абдулай (Алверка) получает красную карточку.
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Милованович (Алверка).
По теме:
Фонсека набирает ход. Лион одержал инмальную победу над Лиллем.
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Бетис обыграл Осасуну и вошел в зону еврокубков. Турнирная таблица Ла Лиги
чемпионат Португалии по футболу Морейренсе Каза Пия Эштрела Амадора AVS Эшторил Спортинг Лиссабон Алверка Витория Гимараеш Брага Насьонал Фуншал Фамаликау Риу Аве видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Футбол | 29 сентября 2025, 04:00 0
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба

Тибо разочарован последними поступками Винисиуса Жуниора

Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Бокс | 28 сентября 2025, 14:37 0
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов

На ринг выйдут Шакур Стивенсон, Теофимо Лопес, Алимханулы, Моррель и другие боксеры

ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28.09.2025, 16:19
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Реал решил прекратить отношения со суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 03:20
Реал решил прекратить отношения со суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения со суперзвездой после позора от Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем