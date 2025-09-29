Брага не может победить 5 матчей подряд в чемпионате Португалии
Команда пропустила гол на 6-й минуте
27 и 28 сентября в чемпионате Португалии были сыграны матчи 7-го тура.
Фамаликау и Риу Аве сыграли вничью – 0:0. Команды создали несколько моментов, но реализовать их не смогли.
Брага неожиданно уступила Насеналу со счетом 0:1. Гости смогли использовать свой шанс и забрали три очка.
Алверка одержала уверенную победу над Виторией Гимараеш – 2:0. Хозяева оформили по голу в каждом из таймов и укрепили успех.
Спортинг Лиссабон минимально победил в выездном матче против Эшторила – 1:0. Единственный гол стал решающим для «львов».
Эштрела Амадора без проблем разобралась с АВС – 3:0. Хозяева доминировали на протяжении всего матча и одержали убедительную победу.
Санта Клара дома проиграла Тонделли – 1:2. Гости забили дважды в первой половине, а хозяевам удалось лишь сократить отставание.
Морейренсе обыграл Каза Пию со счётом 2:1. Хозяева забили дважды подряд, а соперник сумел ответить только одним мячом в конце встречи.
Португалия чемпионаты. 7-й тур. 27 и 28 сентября
Морейренсе – Каза Пия – 2:1
Голы: Гильерме (14), Бернардо Мартинс (70) – Джереми Ливолант (7)
Эштрела Амадора – АВС – 3:0
Голы: Кикаш (21), Янис Стойка (24), Кикаш (45)
Эшторил – Спортинг Лиссабон – 0:1
Голы: Луис Хавьер Суарес (12)
Алверка – Витория Гимараеш – 2:0
Голы: Марко Милованович (41, пен), Сандро Лима (90)
Брага – Насьонал – 0:1
Гол: Рамирес (6)
Фомаликау – Рио Аве – 0:0
События матча
