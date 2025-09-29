Брага не может победить 5 матчей подряд в чемпионате Португалии

27 и 28 сентября в чемпионате Португалии были сыграны матчи 7-го тура.

Фамаликау и Риу Аве сыграли вничью – 0:0. Команды создали несколько моментов, но реализовать их не смогли.

Брага неожиданно уступила Насеналу со счетом 0:1. Гости смогли использовать свой шанс и забрали три очка.

Алверка одержала уверенную победу над Виторией Гимараеш – 2:0. Хозяева оформили по голу в каждом из таймов и укрепили успех.

Спортинг Лиссабон минимально победил в выездном матче против Эшторила – 1:0. Единственный гол стал решающим для «львов».

Эштрела Амадора без проблем разобралась с АВС – 3:0. Хозяева доминировали на протяжении всего матча и одержали убедительную победу.

Санта Клара дома проиграла Тонделли – 1:2. Гости забили дважды в первой половине, а хозяевам удалось лишь сократить отставание.

Морейренсе обыграл Каза Пию со счётом 2:1. Хозяева забили дважды подряд, а соперник сумел ответить только одним мячом в конце встречи.

Морейренсе – Каза Пия – 2:1

Голы: Гильерме (14), Бернардо Мартинс (70) – Джереми Ливолант (7)

Эштрела Амадора – АВС – 3:0

Голы: Кикаш (21), Янис Стойка (24), Кикаш (45)

Эшторил – Спортинг Лиссабон – 0:1

Голы: Луис Хавьер Суарес (12)

Алверка – Витория Гимараеш – 2:0

Голы: Марко Милованович (41, пен), Сандро Лима (90)

Брага – Насьонал – 0:1

Гол: Рамирес (6)

Фомаликау – Рио Аве – 0:0