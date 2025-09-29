Другие новости29 сентября 2025, 03:41 |
ВИДЕО. Как жена Забарного вдохновила его на дебютный гол в ПСЖ
Ангелина Забарная показала счастливый аутфит...
Защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный отличился во Франции – он забил дебютный гол за парижан.
На трибунах его поддерживала жена Ангелина, которая поделилась в Instagram сторис видео с момента гола, написав: «Так горжусь».
Сам футболист жестом передал привет жене, открыв счет в матче 6-го тура Лиги 1 против «Осера» (2:0).
Ангелина назвала свой «счастливый аутфит» талисманом вечера и добавила: «Моя любовь».
