ФОТО. Дебютный гол Забарного за ПСЖ: как отреагировала жена футболиста
Ангелина Забарная радуется дебютному голу мужа
Жена футболиста ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, отреагировала на дебютный гол мужа за новый клуб.
Илья Забарный отличился на 32-й минуте домашнего матча против «Осера».
Ангелина уже привычно присутствовала на «Парк де Пренс», так как всегда находит время поддержать возлюбленного.
«Так горжусь», – украинская красавица опубликовала видео в Instagram-сторис с четким месседжем.
