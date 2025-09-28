ФОТО. Дебютный гол Забарного за ПСЖ: как отреагировала жена футболиста

Жена футболиста ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, отреагировала на дебютный гол мужа за новый клуб.

Илья Забарный отличился на 32-й минуте домашнего матча против «Осера».

Ангелина уже привычно присутствовала на «Парк де Пренс», так как всегда находит время поддержать возлюбленного.

«Так горжусь», – украинская красавица опубликовала видео в Instagram-сторис с четким месседжем.