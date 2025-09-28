Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дебютный гол Забарного за ПСЖ: как отреагировала жена футболиста
Другие новости
28 сентября 2025, 01:21 |
192
0

ФОТО. Дебютный гол Забарного за ПСЖ: как отреагировала жена футболиста

Ангелина Забарная радуется дебютному голу мужа

28 сентября 2025, 01:21 |
192
0
ФОТО. Дебютный гол Забарного за ПСЖ: как отреагировала жена футболиста
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Жена футболиста ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, отреагировала на дебютный гол мужа за новый клуб.

Илья Забарный отличился на 32-й минуте домашнего матча против «Осера».

Ангелина уже привычно присутствовала на «Парк де Пренс», так как всегда находит время поддержать возлюбленного.

«Так горжусь», – украинская красавица опубликовала видео в Instagram-сторис с четким месседжем.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста Динамо похвасталась люксовым авто
ФОТО. Жена футболиста Серии А впечатлила своей красотой. 10/10
ПСЖ – Осер – 2:0. Как забил Забарный. Видео голов и обзор матча
фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) сборная Украины по футболу девушки чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был ли офсайд? Рефери отменил гол в ворота сборной Украины U-20 на ЧМ
Футбол | 28 сентября 2025, 00:29 0
ФОТО. Был ли офсайд? Рефери отменил гол в ворота сборной Украины U-20 на ЧМ
ФОТО. Был ли офсайд? Рефери отменил гол в ворота сборной Украины U-20 на ЧМ

Судья зафиксировал положение вне игры во время гола Сун-Ву Хама для Южной Кореии U-20

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27 сентября 2025, 07:39 3
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо

Поединок пройдет 27 сентября в 18:00

Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
Футбол | 27.09.2025, 19:22
Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27.09.2025, 07:00
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27.09.2025, 04:26
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 196
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем