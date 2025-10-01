Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флорентино Перес отреагировал на поражение Реала со счетом 2:5 от Атлетико
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 04:55 | Обновлено 01 октября 2025, 05:06
142
0

Флорентино Перес отреагировал на поражение Реала со счетом 2:5 от Атлетико

Президент после матча спустился в раздевалку команды

01 октября 2025, 04:55 | Обновлено 01 октября 2025, 05:06
142
0
Флорентино Перес отреагировал на поражение Реала со счетом 2:5 от Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

После разгрома в мадридском дерби от «Атлетико» (2:5) президент «Реала» Флорентино Перес лично посетил раздевалку команды. Он обратился к игрокам и тренерскому штабу с жестким и требовательным посланием.

«Нас переиграли. Это не Реал Мадрид. Здесь нужно подняться и показать, кто мы есть. Мы не можем больше создавать такое впечатление. Мы — Реал Мадрид. Этот герб уважают, выигрывая на поле», — сказал Перес.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес нашел для мадридского «Реала» замену Винисиусу Жуниору.

По теме:
МБАППЕ: «Хет-трик и MVP матча? Если у меня 5 шансов – я хочу забить все»
Хаби АЛОНСО: «Мы забили пять голов. Реал сыграл хорошо и достиг цели»
Экс-арбитр ФИФА из Украины оценил момент с отмененным пенальти в игре Реала
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетико - Реал Мадрид Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вильярреал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 01 октября 2025, 05:29 0
Вильярреал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Вильярреал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30 сентября 2025, 09:19 11
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо

Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко

Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Футбол | 30.09.2025, 23:59
Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 07:55
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 29
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 1
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем