Флорентино Перес отреагировал на поражение Реала со счетом 2:5 от Атлетико
Президент после матча спустился в раздевалку команды
После разгрома в мадридском дерби от «Атлетико» (2:5) президент «Реала» Флорентино Перес лично посетил раздевалку команды. Он обратился к игрокам и тренерскому штабу с жестким и требовательным посланием.
«Нас переиграли. Это не Реал Мадрид. Здесь нужно подняться и показать, кто мы есть. Мы не можем больше создавать такое впечатление. Мы — Реал Мадрид. Этот герб уважают, выигрывая на поле», — сказал Перес.
Ранее сообщалось, что Флорентино Перес нашел для мадридского «Реала» замену Винисиусу Жуниору.
