  4. Флорентино Перес нашел для Реала замену Винисиусу Жуниору
22 сентября 2025, 00:59 |
Флорентино Перес нашел для Реала замену Винисиусу Жуниору

Внимание бланкос привлекает Джереми Монга

Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Монга

Мадридский «Реал» рассчитывает следующим летом продать Винисиуса Жуниора.

Дело в том, что бразилец так и не смог договориться с клубом о продлении контракта.

Мадридцы уже нашли потенциальную замену бразильцу – это 16-летний вингер Джереми Монга из «Лестера». Руководство «бланкос» уже активно следит за суперталантом и планирует трансфер на следующее лето.

Трансферная стоимость Монга оценивается в 5 млн евро, но очевидно, что «Лестер» запросит большую сумму.

Ранее Куртуа назвал «Реалу» вратаря, который должен его заменить.

Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
