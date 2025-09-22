Флорентино Перес нашел для Реала замену Винисиусу Жуниору
Внимание бланкос привлекает Джереми Монга
Мадридский «Реал» рассчитывает следующим летом продать Винисиуса Жуниора.
Дело в том, что бразилец так и не смог договориться с клубом о продлении контракта.
Мадридцы уже нашли потенциальную замену бразильцу – это 16-летний вингер Джереми Монга из «Лестера». Руководство «бланкос» уже активно следит за суперталантом и планирует трансфер на следующее лето.
Трансферная стоимость Монга оценивается в 5 млн евро, но очевидно, что «Лестер» запросит большую сумму.
Ранее Куртуа назвал «Реалу» вратаря, который должен его заменить.
