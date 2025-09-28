Артем ДОВБИК: «Мы с Эваном подталкиваем друг друга и прогрессируем»

Украинский форвард Ромы Артем Довбик рассказал о взаимодействии с партнерами после матча 5-го тура Серии А с Вероной (2:0), в котором он забил гол:

Эван Фергюсон? У нас одинаковая работа на поле. Эван – опытный игрок, молодой, мы много раз обсуждали движения на тренировках. У нас похожие профили, но мы не одинаковы. Надеюсь, что он тоже достигнет своих целей. Мы должны помогать команде вместе и быть сильными как коллектив.

Мы с Эваном подталкиваем друг друга, оба прогрессируем и будем расти. Много кто говорил обо мне: продавали во все клубы, но, к счастью, рынок закрылся. Теперь я сосредоточен, знаю свою роль и хочу ее наслаждаться.

Лоренцо Пеллегрини? С Пеллегрини есть взаимопонимание, он качественный игрок: часто ищет меня, и для меня это важно. Я предпочитаю находиться в штрафной, мне нужны навесы, тогда мне комфортно».