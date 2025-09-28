Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
28 сентября 2025, 21:42 | Обновлено 28 сентября 2025, 21:44
Встреча партенопейцев и россонери. Противостояние Милана и Наполи в цифрах

Эти команды проведут 155-ю очную встречу в Серии А

«Милан» и «Наполи» встретятся в 155-й раз в матче Серии А.

28 сентября состоится встреча 5-го тура чемпионата Италии между командами «Милан» и «Наполи». Игра начнется в 21:45 по Киеву.

В предыдущих 154 поединках большее количество побед одержали «россонери» – 58 против 47. Еще 49 матчей завершились ничьей, а общая разница голов составила 215-176 в пользу «Милана».

В последних 5 встречах обе команды одержали по две победы и один раз сыграли вничью.

Перед началом поединка «партенопейцы» (12 очков) являются лидерами турнирной таблицы Серии А, тогда как «россонери» (9 очков) находятся на 4-й позиции.

Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Милан - Наполи статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 0
