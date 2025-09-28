Руководство Манчестер Юнайтед сообщило когда уволят Аморима

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф сообщил, что Рубен Аморим остается главным тренером команды, несмотря на плохой старт и его работу будут оценивать по итогам полноценного сезона.

По информации BBC Ретклифф заявил, что в клубе не думают о замене Аморима и готовы дать ему время до завершения чемпионата.

Сообщается, что даже давление, которое оказывают на тренера болельщики, не заставит руководство передумать.

Также СМИ сообщало, что в Манчестер Юнайтед рассматривали возможность пригласить на должность главного тренера Гарета Саутгейта, но Ретклифф эту информацию опроверг.

Сам Аморим заявил, что не беспокоится о будущем: «Я не из тех, кто волнуется за свою работу. Это не мое решение. Я буду делать все возможное, пока я здесь».