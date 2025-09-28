Моуриньо назвал несправедливым и забавным формат Лиги чемпионов

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо высказался о новом формате Лиги чемпионов. Португальский специалист назвал его инновационным, при этом отметив, что эта нововведение кажется немного странным.

«Ты играешь только один матч против каждой команды. Когда играешь только один матч, возникает разочарование: я играю только на выезде, а хотел бы играть дома. Или, если я играю дома, я хотел бы играть на выезде», – передает слова 62-летнего португальца A Bola.

Моуриньо также назвал несправедливым такой формат, но и в то же время забавным, поскольку он позволяет играть с восемью разными командами на самой ранней стадии. По его словам, всем приходится адаптироваться.

«Орлы» Моуриньо во вторник сыграют в гостях с лондонским «Челси» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 21:00.

С прошлого сезона Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) пошел на кардинальную реформу ЛЧ. Изменениям подверглись ключевые правила турнира: отбор участников, жеребьевка, порядок проведения основного этапа и распределение мест в плей-офф. Кроме того, групповой этап состязаний был отменен.