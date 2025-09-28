Утрата перед Лигой чемпионов. Реал сообщил о травме капитана
Данные Карвахаль пополнил лазарет после мадридского дерби
Мадридский «Реал» потерял опытного крайнего защитника Дани Карвахаля после неудачного матча Ла Лиги против «Атлетико» (2:5).
Капитан команды прошел медицинское обследование по завершении игры, согласно которому у футболиста диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.
В ближайшие дни Карвахаль будет находиться под наблюдением врачей.
Ожидается, что Дани пробудет в лазарете более четырех недель.
Следующим соперником «сливочных» станет казахстанский «Кайрат», с которым испанцы встретятся во втором туре Лиги чемпионов. Поединок состоится 30 сентября, начало в 19.45.
В этом сезоне Карвахаль успел отыграть семь поединков, хотя забить или оформить ассист защитнику пока не удалось.
