Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Утрата перед Лигой чемпионов. Реал сообщил о травме капитана
Испания
28 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 28 сентября 2025, 13:38
Утрата перед Лигой чемпионов. Реал сообщил о травме капитана

Данные Карвахаль пополнил лазарет после мадридского дерби

Утрата перед Лигой чемпионов. Реал сообщил о травме капитана
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Мадридский «Реал» потерял опытного крайнего защитника Дани Карвахаля после неудачного матча Ла Лиги против «Атлетико» (2:5).

Капитан команды прошел медицинское обследование по завершении игры, согласно которому у футболиста диагностирована травма икроножной мышцы правой ноги.

В ближайшие дни Карвахаль будет находиться под наблюдением врачей.

Ожидается, что Дани пробудет в лазарете более четырех недель.

Следующим соперником «сливочных» станет казахстанский «Кайрат», с которым испанцы встретятся во втором туре Лиги чемпионов. Поединок состоится 30 сентября, начало в 19.45.

В этом сезоне Карвахаль успел отыграть семь поединков, хотя забить или оформить ассист защитнику пока не удалось.

