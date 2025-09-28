Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
28 сентября 2025, 12:35 | Обновлено 28 сентября 2025, 12:37
Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке

Эксклюзивное интервью украинского футболиста Богдана Мордаса для Sport.ua

Забил Вересу и верит в триумф. Форвард Локомотива – о пути в Кубке
ФК Локомотив Киев. Богдан Мордас

Киевский «Локомотив» стал одной из центральных сенсаций нынешнего розыгрыша Кубка Украины, в котором создан новый формат турнира.

«Железнодорожники» дважды обыграли представителей УПЛ, привлекая к себе большое внимание: сначала от «Локомотива» пострадал «Колос», а позже, 24 сентября, и «Верес» уступил клубу Второй лиги (0:1).

Автор победного гола в матче с «Вересом» Богдан Мордас эксклюзивно рассказал Sport.ua о триумфе «Локомотива» в Кубке, целях клуба и следующем сопернике – «Ниве» из Винницы.

– На матч с «Вересом» была какая-то особая тактика? Что позволило совершить еще одну сенсацию?
– Особой тактики не было. Как и в предыдущей кубковой игре, навязывали сопернику борьбу на каждом клочке поля, агрессивно выходили в контратаки и старались максимально использовать свои шансы забить. Сенсация стала возможной благодаря серьезной настройке на игру, четким указаниям тренерского штаба и нашим непревзойденным болельщикам. Отдельно хочется поблагодарить ультрас и всех, кто был с нами в тот день. С такой атмосферой хочется играть и выигрывать каждый матч.

– Были ли моменты, когда перед матчем с «Вересом» возникали сомнения в положительном результате?
– Нет, сомнений не было. Я каждый раз перед любой игрой настраиваю себя только на положительный результат. Конечно, понимал, что это будет матч с сильным соперником, но накануне мы обыграли «Колос» – верил, что нам вполне по силам пройти еще одного представителя УПЛ. Мы набрали хороший темп.

– Перед ударом с пенальти, какие мысли были в голове? Знал, что обыграешь вратаря?
– Мысли были простые: нужно реализовать этот шанс, поэтому выбрал угол, пробил и забил.

– После забитого мяча в ворота «Вереса» – команда поверила в свои силы и выход дальше?
– Да, конечно. Когда открываешь счет в матче и забиваешь такому сопернику, сразу ловишь себя на мысли, что всё реально. Главное – качественно работать до финального свистка.

– После побед над «Колосом» и «Вересом» к «Локомотиву» приковано огромное внимание – это плюс или давление?
– Для нас это плюс. Приятно, что говорят о «Локомотиве». Это не давит, наоборот – мотивирует. Еще больше хочется двигаться вперед, радовать своих фанатов и показывать классную игру. Мы делаем и будем делать для этого всё возможное.

– «Локомотив» в Кубке способен стать новым «Лестером» и поднять трофей над головой? Чувствуете, что это реально?
– А почему бы и нет? Мы уважаем каждого соперника, серьёзно и тщательно готовимся ко всем играм, но очевидно, что стремимся пройти как можно дальше.

– Если бы нужно было написать книгу о триумфах «Локо» в Кубке, как бы ты её назвал?
– «Железный путь к мечте». Мне кажется, звучит классно.

– Какие планы команды на будущее? Говорите о выходе в УПЛ?
– На данный момент у нас есть цель от руководства – выход в Первую лигу, именно с такими мыслями мы каждый раз выходим на поле.

– Ты забил уже 8 мячей, что является определённым рекордом для «Локо». В случае предложения от другого клуба – уйдёшь или мечтаешь стать легендой «железнодорожников»?
– Для меня сейчас главное – отдавать все силы на поле именно за «Локомотив». Я благодарен руководству, тренерам и болельщикам за доверие. Конечно, в футболе возможно всё, но моя цель – помогать команде побеждать, покорять новые вершины, вместе с ребятами писать историю. Что и как будет дальше – покажет время.

– Как тебе жеребьёвка 1/8 финала? Уже успели обсудить с командой и тренерами мысли о «Ниве»?
– Да, как раз после жеребьёвки было тренирование, успели с ребятами и тренерским штабом обменяться эмоциями. Довольно интересный жеребь. «Нива» – молодая амбициозная команда, игра точно не будет лёгкой. Будем готовиться и ждать всех на матчах. Очень рассчитываем на вашу поддержку.

Оцените материал
