Лучший трансфер лета? Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ

В субботу, 27 сентября, ПСЖ и «Осер» сыграли в матче шестого тура французской Лиги 1 – подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 2:0.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который забил первый гол после перехода в новую команду. Французская пресса расхвалила 23-летнего футболиста и назвала его лучшим игроком матча:

«Илья уже зарекоме ндовал себя в ПСЖ. Забив гол в ворота «Осера» и продемонстрировав впечатляющую игру в обороне, украинский игрок подтверждает свой рост популярности в условиях отсутствия Маркиньоса.

ПСЖ после травмы Маркиньоса и с переполненным лазаретным отделением нуждался в надёжной защите. В этой обстановке Забарный проявил себя идеально. Выйдя в стартовом составе, бывший защитник киевского «Динамо» подтвердил свой класс, забив первый гол за парижскую команду, ударом с левой ноги после навеса Витиньи (1:0, 33-я минута).

Сосредоточенный и дисциплинированный, он зрело компенсировал отсутствие Маркиньоса и привнёс столь необходимое спокойствие. В обороне, которая часто привлекала внимание с начала сезона, молодой украинский игрок с каждым матчем становился одним из самых надёжных приобретений парижского лета.

Статистика говорит за него: 90 касаний мяча, 77 из 80 успешных передач – показатель 96%, шесть выносов мяча в защите, один перехват и один успешный подкат. Забарный стал лучшим игроком матча, практически не оставлял соперникам свободного пространства», – восхищается французская пресса.