Забарный признался, что почувствовал после первого гола за ПСЖ
Илья обратился к фанатам через Instagram
ПСЖ спокойно обыграл Осер (2:0) в матче шестого тура французской Лиги 1. Счетом во встрече открыл украинский защитник Илья Забарный, отличившийся дебютным голом за парижский клуб.
После игры Илья поделился эмоциями, выложив лаконичную корреспонденцию на своей странице в Instagram: «Первый дома… и какое же это чувство», — написал Илья.
В нынешнем сезоне ПСЖ возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, имея в своем активе 15 турнирных пунктов после 6 сыгранных матчей.
І гол досить нетиповий для захисника. Не головою після стандарту і не дальнім ударом після підбору
