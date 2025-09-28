Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный признался, что почувствовал после первого гола за ПСЖ
Франция
28 сентября 2025, 09:48
Илья обратился к фанатам через Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ПСЖ спокойно обыграл Осер (2:0) в матче шестого тура французской Лиги 1. Счетом во встрече открыл украинский защитник Илья Забарный, отличившийся дебютным голом за парижский клуб.

После игры Илья поделился эмоциями, выложив лаконичную корреспонденцию на своей странице в Instagram: «Первый дома… и какое же это чувство», — написал Илья.

В нынешнем сезоне ПСЖ возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, имея в своем активе 15 турнирных пунктов после 6 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Mark4854590
І гол досить нетиповий для захисника. Не головою після стандарту і не дальнім ударом після підбору
