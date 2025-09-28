Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Мы – лучшая команда в мире» Забарный высказался о своем первом голе за ПСЖ
Франция
28 сентября 2025, 02:48 | Обновлено 28 сентября 2025, 02:53
Илья коротко ответил на вопросы журналистов после матча шестого тура Лиги 1 с Осером

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный дал небольшое интервью журналистам после матча шестого тура Лиги 1 2025/26 с Осером (2:0), в котором он отметился первым гол за столичный гранд:

«Важно снова двигаться вперед. Я очень рад, что забил свой первый гол на Парк де Пренс. Мы должны продолжать двигаться к нашим целям, сегодня мы это показали.

Золотой мяч Дембеле? Для Усмана это невероятно, и он заслуживает этого на 100%. Это очень хорошее ощущение для всех нас. Травмы случаются. Мы очень хорошая команда, каждый может помочь. Я думаю, что мы – лучшая команда в мире».

Забарный открыл счет в поединке против Осера на 32-й минуте, оформив свой первый мяч в футболке ПСЖ. Илья отыграл весь поединок и получил оценку 7.6 балла от статистического портала WhoScored.

Видеообзор матча ПСЖ – Осер (2:0)

ПСЖ Осер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный
Даниил Агарков
