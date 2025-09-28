Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Узун, Гюлер и Йылдыз в сумме совершили 22 результативных действия в сезоне
Германия
28 сентября 2025, 00:32
Джан Узун помог «Айнтрахту» победить в матче с 10 голами

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Узун

Джан Узун, Арда Гюлер и Кенан Йылдыз в сумме совершили 22 результативных действия в сезоне во всех турнирах.

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде победил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 6:4.

Джан Узун отличился своими очередными голом и результативной передачей.

В активе 19-летнего турецкого полузащитника «Айнтрахта» уже 10 результативных действий за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах: 6 голов и 4 ассиста.

  • Энжерс – ассист
  • Вердер – гол и два ассиста
  • Гоффенгайм – гол
  • Байер – гол
  • Галатасарай – гол
  • Унион Берлин – гол
  • Боруссия Менхенгладбах – гол и ассист

Джан Узун является одним из трех турецких молодых футболистов топ-5 европейских чемпионатов, которые проводят очень результативное начало сезона 2025/26: 22 результативных действия на троих во всех турнирах.

Сравнительная статистика Узуна, Гюлера и Йылдыза в сезоне во всех турнирах

  • Джан Узун (Айнтрахт, 19 лет): 7 матчей, 10 результативных действий (6 голов и 4 ассиста)
  • Арда Гюлер (Реал, 20 лет): 8 матчей, 6 результативных действий (3 гола и 3 ассиста)
  • Кенан Йылдыз (Ювентус, 20 лет): 6 матчей, 6 результативных действий (2 гола и 4 ассиста)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
