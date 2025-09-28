Узун, Гюлер и Йылдыз в сумме совершили 22 результативных действия в сезоне
Джан Узун помог «Айнтрахту» победить в матче с 10 голами
Джан Узун, Арда Гюлер и Кенан Йылдыз в сумме совершили 22 результативных действия в сезоне во всех турнирах.
В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на выезде победил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 6:4.
Джан Узун отличился своими очередными голом и результативной передачей.
В активе 19-летнего турецкого полузащитника «Айнтрахта» уже 10 результативных действий за клуб в сезоне 2025/26 во всех турнирах: 6 голов и 4 ассиста.
- Энжерс – ассист
- Вердер – гол и два ассиста
- Гоффенгайм – гол
- Байер – гол
- Галатасарай – гол
- Унион Берлин – гол
- Боруссия Менхенгладбах – гол и ассист
Джан Узун является одним из трех турецких молодых футболистов топ-5 европейских чемпионатов, которые проводят очень результативное начало сезона 2025/26: 22 результативных действия на троих во всех турнирах.
Сравнительная статистика Узуна, Гюлера и Йылдыза в сезоне во всех турнирах
- Джан Узун (Айнтрахт, 19 лет): 7 матчей, 10 результативных действий (6 голов и 4 ассиста)
- Арда Гюлер (Реал, 20 лет): 8 матчей, 6 результативных действий (3 гола и 3 ассиста)
- Кенан Йылдыз (Ювентус, 20 лет): 6 матчей, 6 результативных действий (2 гола и 4 ассиста)
🇹🇷💥 | 𝐂𝐀𝐍 𝐔𝐙𝐔𝐍 (𝟏𝟗) simply 𝐂𝐀𝐍’𝐓 𝐒𝐓𝐎𝐏— Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 27, 2025
• ⚽️🎯 vs Monchengladbach
• ⚽️ vs Union Berlin
• ⚽️ vs Galatasaray
• ⚽️ vs Leverkusen
• ⚽️ vs Hoffenheim
• ⚽️🎯🎯 vs Werder Bremen
• 🎯 vs FV Engers
At least 1 G/A in ALL Games this season.
𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄𝐄𝐄 ⭐️ pic.twitter.com/gh0a3XrkKs
✮ Can Uzun (19)— Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 27, 2025
✮ Kenan Yildiz (20)
✮ Arda Güler (20)
Turkey’s Future and Present are 𝐒𝐀𝐅𝐄 🇹🇷🔐 pic.twitter.com/KPQL3jlxUY
