Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Триллер-шоу. Матч Бундеслиги в Менхенгладбахе завершился со счетом 4:6
Чемпионат Германии
Боруссия М
27.09.2025 19:30 – FT 4 : 6
Айнтрахт Франкфурт
Германия
27 сентября 2025, 21:40 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:17
Айнтрахт в гостях разгромил Боруссию М

Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Айнтрахт» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 5-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей.

В составе победителей голами отличились Робин Кох (дубль), Ансгар Кнауфф, Йонатан Буркардт, Фарес Шаиби, Джан Узун. У проигравших забитыми мячами отметились Йенс Кастроп, Харис Табакович, Янник Энгельхардт и Грант-Леон Ранос.

Встречу 5-го тура Бундеслиги судил Флориан Экснер. Главному арбитру помогали Торбен Зивер и Фабиан Майбаум. В качестве резервного судьи выступил Макс Бурда. После пяти матчей Бундеслиги команда из Франкфурта-на-Майне набрала 9 очков, «Боруссия М» расположилась на дне турнирной таблицы с двумя баллами.

Бундеслига 2025/26. 5-й тур, 27 сентября

Боруссия М – Айнтрахт – 4:6

Голы: Кастроп, 73, Табакович, 79, Энгельхардт, 83, Ранос, 90+9 – Кох, 11, Кнауфф, 15, Буркардт, 35, Шаиби, 39, Узун, 45+1, Кох, 4

Боруссия Менхенгладбах Бундеслига чемпионат Германии по футболу Робин Кох Ансгар Кнауфф Йонатан Буркардт Фарес Шаиби Джан Узун
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
