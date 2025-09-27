Триллер-шоу. Матч Бундеслиги в Менхенгладбахе завершился со счетом 4:6

«Айнтрахт» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 5-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей.

В составе победителей голами отличились Робин Кох (дубль), Ансгар Кнауфф, Йонатан Буркардт, Фарес Шаиби, Джан Узун. У проигравших забитыми мячами отметились Йенс Кастроп, Харис Табакович, Янник Энгельхардт и Грант-Леон Ранос.

Встречу 5-го тура Бундеслиги судил Флориан Экснер. Главному арбитру помогали Торбен Зивер и Фабиан Майбаум. В качестве резервного судьи выступил Макс Бурда. После пяти матчей Бундеслиги команда из Франкфурта-на-Майне набрала 9 очков, «Боруссия М» расположилась на дне турнирной таблицы с двумя баллами.

Бундеслига 2025/26. 5-й тур, 27 сентября

Боруссия М – Айнтрахт – 4:6

Голы: Кастроп, 73, Табакович, 79, Энгельхардт, 83, Ранос, 90+9 – Кох, 11, Кнауфф, 15, Буркардт, 35, Шаиби, 39, Узун, 45+1, Кох, 4