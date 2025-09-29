Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Испания
29 сентября 2025, 03:20 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:20
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико

Мадридцы расстанутся с Винисиусом Жуниором

29 сентября 2025, 03:20 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:20
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Руководство мадридского «Реала» приняло решение расстаться со звездой клуба после позорного поражения в мадридском дерби от «Атлетико» (2:5).

По информации Fichajes, руководство «Реала» устало от нестабильной игры Винисиуса Жуниора. Несмотря на то, что бразилец оформил ассист, он не смог вернуть свою прежнюю форму, которая была в сезоне 2023/24. А за пределами поля его поведение и отношение к делу тоже вызывают беспокойство.

Президент клуба, Флорентино Перес, уже принял решение – в конце сезона Винисиус покинет «Реал».

В сезоне 2025/26 Винисиус Жуниор провел шесть матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Lulinnha
Пора к арабам. Пора... 
Ответить
0
Перець
Гравець робить гру , а вони кажуть поганий логіки нема
Ответить
0
Winner21
Фантазеры! Бросайте курить контрабанду 
Ответить
0
