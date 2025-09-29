Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико

Руководство мадридского «Реала» приняло решение расстаться со звездой клуба после позорного поражения в мадридском дерби от «Атлетико» (2:5).

По информации Fichajes, руководство «Реала» устало от нестабильной игры Винисиуса Жуниора. Несмотря на то, что бразилец оформил ассист, он не смог вернуть свою прежнюю форму, которая была в сезоне 2023/24. А за пределами поля его поведение и отношение к делу тоже вызывают беспокойство.

Президент клуба, Флорентино Перес, уже принял решение – в конце сезона Винисиус покинет «Реал».

В сезоне 2025/26 Винисиус Жуниор провел шесть матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.

