Реанимация маленького принца. Гризманн прервал сухую серию в Ла Лиге

Антуан Гризманн впервые за 22 матча Ла Лиги отличился забитым мячом.

Произошло это в матче 7-го тура испанской Ла Лиги в мадридском дерби, в котором «Атлетико» победил «Реал» со счетом 5:2.

Этот гол стал для Гризманна 199-м в Ла Лиге.

Лучшие бомбардиры в истории Ла Лиги

474 – Лионель Месси (Аргентина)

311 – Криштиану Роналду (Португалия)

251 – Тельмо Зарра (Испания)

238 – Карим Бензема (Франция)

234 – Уго Санчес (Мексика)

228 – Рауль (Испания)

227 – Альфредо Ди Стефано (Испания)

221 – Сезар (Испания)

219 – Куини (Испания)

212 – Пахиньо (Испания)

199 – Антуан Гризманн (Франция)

В следующем туре Ла Лиги «Атлетико» сыграет в выездном матче против «Сельты».