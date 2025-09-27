Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реанимация маленького принца. Гризманн прервал сухую серию в Ла Лиге
Испания
27 сентября 2025, 21:33 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:10
Реанимация маленького принца. Гризманн прервал сухую серию в Ла Лиге

Произошло это в мадридском дерби

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн впервые за 22 матча Ла Лиги отличился забитым мячом.

Произошло это в матче 7-го тура испанской Ла Лиги в мадридском дерби, в котором «Атлетико» победил «Реал» со счетом 5:2.

Этот гол стал для Гризманна 199-м в Ла Лиге.

Лучшие бомбардиры в истории Ла Лиги

  • 474 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 311 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 251 – Тельмо Зарра (Испания)
  • 238 – Карим Бензема (Франция)
  • 234 – Уго Санчес (Мексика)
  • 228 – Рауль (Испания)
  • 227 – Альфредо Ди Стефано (Испания)
  • 221 – Сезар (Испания)
  • 219 – Куини (Испания)
  • 212 – Пахиньо (Испания)
  • 199 – Антуан Гризманн (Франция)

В следующем туре Ла Лиги «Атлетико» сыграет в выездном матче против «Сельты».

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Вдалий момент Грізман вибрав). Мабуть вдвічі приємніше перервати серію у такому матчі
Ответить
0
