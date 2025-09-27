Испания27 сентября 2025, 21:33 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:10
Реанимация маленького принца. Гризманн прервал сухую серию в Ла Лиге
Произошло это в мадридском дерби
Антуан Гризманн впервые за 22 матча Ла Лиги отличился забитым мячом.
Произошло это в матче 7-го тура испанской Ла Лиги в мадридском дерби, в котором «Атлетико» победил «Реал» со счетом 5:2.
Этот гол стал для Гризманна 199-м в Ла Лиге.
Лучшие бомбардиры в истории Ла Лиги
- 474 – Лионель Месси (Аргентина)
- 311 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 251 – Тельмо Зарра (Испания)
- 238 – Карим Бензема (Франция)
- 234 – Уго Санчес (Мексика)
- 228 – Рауль (Испания)
- 227 – Альфредо Ди Стефано (Испания)
- 221 – Сезар (Испания)
- 219 – Куини (Испания)
- 212 – Пахиньо (Испания)
- 199 – Антуан Гризманн (Франция)
В следующем туре Ла Лиги «Атлетико» сыграет в выездном матче против «Сельты».
Antonine Griezmann has scored his first goal in 22 Laliga games to make it a 5-2 victory for Simeone’s men vs Xabi Alonso’s Madrid. pic.twitter.com/UE6D6ymZmc— EchoStats (@echo9stats) September 27, 2025
Комментарии 1
Вдалий момент Грізман вибрав). Мабуть вдвічі приємніше перервати серію у такому матчі
