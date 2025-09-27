Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фати снова забил. Монако неожиданно потерял очки в чемпионате Франции
Чемпионат Франции
Лорьян
27.09.2025 18:00 – FT 3 : 1
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
27 сентября 2025, 20:24 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:51
251
0

Фати снова забил. Монако неожиданно потерял очки в чемпионате Франции

«Монегаски» уступили «Лорьяну»

27 сентября 2025, 20:24 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:51
251
0
Фати снова забил. Монако неожиданно потерял очки в чемпионате Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Лорьян

В субботу, 27 сентября, состоялся матч шестого тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако».

Встречу принимал «Стад дю Мустар» в Лорьяне. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

К 6-му туру гости подошли в качестве лидера чемпионата Франции, что не помогло им добыть хотя бы 1 балл по итогам встречи – вернувшийся в элиту «Лорьян» добыл победу со счетом 3:1.

Единственный гол в составе «монегасков» забил Ансу Фати. Для него это взятие ворот стало 4-м за последние три матча.

«Монако» с 12 баллами стал 3-м. «Лорьян» с 7 очками поднялся на 10-ю строчку.

Лига 1. 6-й тур

Лорьян – Монако – 3:1

Голы: Бамба, 40, Пагис, 76, 82 – Фати, 90+8 (пенальти)

Видео голов и обзор матча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Ансумане Фати (Монако).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Pablo Pagis (Лорьян), асcист Жан-Виктор Макенго.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Pablo Pagis (Лорьян), асcист Самбу Сумано.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Бамба (Лорьян), асcист Arsene Kouassi.
38’
Тило Керер (Монако) получает красную карточку.
По теме:
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Известно, сколько очков Доннарумма получил в голосовании за Yashin Trophy
Усман Дембеле: «Эти слова для меня ничего не значат. Это может измениться»
Монако Лорьян Ансу Фати чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 20:38 2
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами

Тренер недоволен игрой в обороне

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27.09.2025, 04:26
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Футбол | 27.09.2025, 19:08
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем