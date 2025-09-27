Фати снова забил. Монако неожиданно потерял очки в чемпионате Франции

В субботу, 27 сентября, состоялся матч шестого тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако».

Встречу принимал «Стад дю Мустар» в Лорьяне. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

К 6-му туру гости подошли в качестве лидера чемпионата Франции, что не помогло им добыть хотя бы 1 балл по итогам встречи – вернувшийся в элиту «Лорьян» добыл победу со счетом 3:1.

Единственный гол в составе «монегасков» забил Ансу Фати. Для него это взятие ворот стало 4-м за последние три матча.

«Монако» с 12 баллами стал 3-м. «Лорьян» с 7 очками поднялся на 10-ю строчку.

Лига 1. 6-й тур

Лорьян – Монако – 3:1

Голы: Бамба, 40, Пагис, 76, 82 – Фати, 90+8 (пенальти)

