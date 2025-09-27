Буковина-2 обыграла лидера группы А. Результаты 10-го тура Второй лиги
«Полесье-2» потерпело первое поражение в чемпионате
В субботу, 27 сентября, во Второй лиге стартовала игровая программа 9-го тура. Команды группы А провели два матча.
Киевский «Атлет» сыграл с одесским клубом «Реал Форма». Киевляне одержали победу над аутсайдером со счетом 2:0.
«Буковина-2» на своем поле принимала лидера группы А житомирское «Полесье-2». Хозяева нанесли «Полесью-2» первое поражение в чемпионате.
Вторая лига. 10-й тур, 27 сентября
Реал Фарма – Атлет – 0:2
Голы: Пресич, 12, Мовчан, 85
Буковина-2 – Полесье-2 – 1:0
Гол: Савин, 72
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Реал Фарма – Атлет
Буковина-2 – Полесье-2
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing
Повторим финал 2019 года?