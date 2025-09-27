Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина-2 обыграла лидера группы А. Результаты 10-го тура Второй лиги
Вторая лига
Буковина-2
27.09.2025 13:30 – FT 1 : 0
Полесье-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
27 сентября 2025, 17:03 |
113
0

Буковина-2 обыграла лидера группы А. Результаты 10-го тура Второй лиги

«Полесье-2» потерпело первое поражение в чемпионате

27 сентября 2025, 17:03 |
113
0
Буковина-2 обыграла лидера группы А. Результаты 10-го тура Второй лиги
ФК Буковина

В субботу, 27 сентября, во Второй лиге стартовала игровая программа 9-го тура. Команды группы А провели два матча.

Киевский «Атлет» сыграл с одесским клубом «Реал Форма». Киевляне одержали победу над аутсайдером со счетом 2:0.

«Буковина-2» на своем поле принимала лидера группы А житомирское «Полесье-2». Хозяева нанесли «Полесью-2» первое поражение в чемпионате.

Вторая лига. 10-й тур, 27 сентября

Реал Фарма – Атлет – 0:2

Голы: Пресич, 12, Мовчан, 85

Буковина-2 – Полесье-2 – 1:0

Гол: Савин, 72

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Реал Фарма – Атлет

Буковина-2 – Полесье-2

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Савин (Буковина-2).
По теме:
Поворознюк объяснил, отпустит ли Кобина в клуб УПЛ: «Да потерпите, говорю»
Иван ФЕДЫК: «В Шахтере много хороших молодых бразильцев»
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Полесье-2 Житомир Буковина-2 Черновцы Атлет Киев Реал Фарма Одесса
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27 сентября 2025, 07:58 2
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана

Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing

Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Футбол | 27 сентября 2025, 12:00 8
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ

Повторим финал 2019 года?

Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Футбол | 26.09.2025, 21:19
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27.09.2025, 16:25
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
25.09.2025, 19:37 8
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем