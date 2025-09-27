Буковина-2 обыграла лидера группы А. Результаты 10-го тура Второй лиги

В субботу, 27 сентября, во Второй лиге стартовала игровая программа 9-го тура. Команды группы А провели два матча.

Киевский «Атлет» сыграл с одесским клубом «Реал Форма». Киевляне одержали победу над аутсайдером со счетом 2:0.

«Буковина-2» на своем поле принимала лидера группы А житомирское «Полесье-2». Хозяева нанесли «Полесью-2» первое поражение в чемпионате.

Вторая лига. 10-й тур, 27 сентября

Реал Фарма – Атлет – 0:2

Голы: Пресич, 12, Мовчан, 85

Буковина-2 – Полесье-2 – 1:0

Гол: Савин, 72

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Реал Фарма – Атлет

Буковина-2 – Полесье-2