Реал Фарма – Атлет, Буковина-2 – Полесье-2. Вторая лига. Смотреть LIVE
Смотрите 27 сентября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги
27 сентября проходят матчи 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 10-й тур, 27 сентября 2025
- 12:30. Реал Фарма Одесса – Атлет Киев
- 13:30. Буковина-2 Черновцы – Полесье-2 Житомир
Турнирная таблица
12:30. Реал Фарма Одесса – Атлет Киев
13:30. Буковина-2 Черновцы – Полесье-2 Житомир
