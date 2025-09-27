Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Фарма – Атлет, Буковина-2 – Полесье-2. Вторая лига. Смотреть LIVE
Вторая лига
Буковина-2
27.09.2025 13:30 - : -
Полесье-2
Украина. Вторая лига
27 сентября 2025, 12:30 |
Реал Фарма – Атлет, Буковина-2 – Полесье-2. Вторая лига. Смотреть LIVE

Смотрите 27 сентября видеотрансляции матчей 10-го тура Второй лиги

Реал Фарма – Атлет, Буковина-2 – Полесье-2. Вторая лига. Смотреть LIVE
ФК Реал Фарма

27 сентября проходят матчи 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 10-й тур, 27 сентября 2025

  • 12:30. Реал Фарма Одесса – Атлет Киев
  • 13:30. Буковина-2 Черновцы – Полесье-2 Житомир

Турнирная таблица

12:30. Реал Фарма Одесса – Атлет Киев

13:30. Буковина-2 Черновцы – Полесье-2 Житомир

