Известно, сколько очков Доннарумма получил в голосовании за Yashin Trophy

Бывший вратарь «ПСЖ», а ныне «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма набрал 486 очков в голосовании на звание лучшего голкипера этого года (Yashin Trophy).

На второй строчке оказался вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер – 120 очков. Третье место досталось голкиперу «Интера» Яну Зоммеру – 112, сообщает пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

У 26-летнего Доннаруммы 93 первых места из 100 в голосовании журналистов. Голосовали те же представители СМИ, что и за «Золотой мяч».

Примечательно, что итальянский футболист набрал больше очков, чем все конкуренты суммарно.

В сезоне-2024/2025 Доннарумма принял участие в 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча и 17 раз смог отыграть «на ноль». Летом игрок перебрался в Англию. Свое решение сменить чемпионат он объяснил тем, что перешел в невероятный клуб с выдающимися футболистами.