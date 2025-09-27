Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
27 сентября 2025, 13:47
«Он – просто ужасный». В Италии уничтожают Довбика из-за неудачной игры

Журналисты резко критикуют украинца

«Он – просто ужасный». В Италии уничтожают Довбика из-за неудачной игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянские журналисты с большой долей критики оценили игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче первого тура Лиги Европы с «Ниццей» (2:1).

Так, в прямом эфире TvPlay Энрико Камелио, известный своим скептицизмом по отношению к 28-летнему нападающему римлян, заявил: «Никаких шансов, Довбик просто ужасен».

Его коллега Чекко Оддо Кассано в эфире Retesport сказал: «Если Довбик не оправится, ему будут упрекать за это в течение следующих трех лет. Сейчас, я думаю, возможна только продажа в стиле Абрахама, с надеждой на переоценку его стоимости».

Артем Довбик Лига Европы Ницца Рома Рим Ницца - Рома
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Микола Унгурян
так може питання в тренері? в минулому сезоні Довбик був найкращий бомбардир "Роми", перед тим в Ла-Лізі взагалі кращим
