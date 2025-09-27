«Он – просто ужасный». В Италии уничтожают Довбика из-за неудачной игры

Итальянские журналисты с большой долей критики оценили игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче первого тура Лиги Европы с «Ниццей» (2:1).

Так, в прямом эфире TvPlay Энрико Камелио, известный своим скептицизмом по отношению к 28-летнему нападающему римлян, заявил: «Никаких шансов, Довбик просто ужасен».

Его коллега Чекко Оддо Кассано в эфире Retesport сказал: «Если Довбик не оправится, ему будут упрекать за это в течение следующих трех лет. Сейчас, я думаю, возможна только продажа в стиле Абрахама, с надеждой на переоценку его стоимости».