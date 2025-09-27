Назван фаворит на должность тренера Вест Хэма после увольнения Поттера
Молотобойцев должно возглавить Нуну Эшпириту Санту
27 сентября лондонский «Вест Хэм» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Грэма Поттера.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «молотобойцев» возглавит португальский специалист Нуну Эшпириту Санту.
Последним местом работы Нуну Санту был «Ноттингем Форест», который под руководством португальца в сезоне 2024/25 финишировал на неожиданно высоком для себя 7-м месте в турнирной таблице, набрав 65 очков в 38 матчах чемпионата Англии, что дало им право играть в Лиге Европы в нынешней кампании. После 3 матчей сезона 2025/26 Нуну уволили из-за конфликта с руководством.
«Вест Хэм» после пяти туров АПЛ имеет в своем активе только 3 очка и находится на 19-й строчке таблицы.
