Лучший бомбардир Европы может сменить клуб летом

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены актировать клаусулу в размере 56,5 миллионов фунтов, которая станет доступная следующим летом. Также возможность активировать отступные будет доступна для «Тоттенхэма», который также намерен подписать Гарри.

Гарри Кейн в 8 матчах текущего сезона отличился 15 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Больше среди нападающих клубов элитных европейских дивизионов не забил никто.

Ранее Гарри Кейн установил рекорд топ-5 лиг Европы.