Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший бомбардир Европы может сменить клуб летом
Англия
27 сентября 2025, 13:09 |
219
0

Лучший бомбардир Европы может сменить клуб летом

Гарри Кейн привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма»

27 сентября 2025, 13:09 |
219
0
Лучший бомбардир Европы может сменить клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «красные дьяволы» намерены актировать клаусулу в размере 56,5 миллионов фунтов, которая станет доступная следующим летом. Также возможность активировать отступные будет доступна для «Тоттенхэма», который также намерен подписать Гарри.

Гарри Кейн в 8 матчах текущего сезона отличился 15 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Больше среди нападающих клубов элитных европейских дивизионов не забил никто.

Ранее Гарри Кейн установил рекорд топ-5 лиг Европы.

По теме:
Ярмолюк выйдет? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Юнайтед
Алонсо нашел для Реала топ-форварда, которым заменит Мбаппе
Все серьезно. Реал уже зимой может попрощаться с нападающим
Гарри Кейн Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-16 уступила Колосу U-19 в результативном спарринге с 5 голами
Футбол | 27 сентября 2025, 13:05 0
Украина U-16 уступила Колосу U-19 в результативном спарринге с 5 голами
Украина U-16 уступила Колосу U-19 в результативном спарринге с 5 голами

27 сентября в Киеве на стадионе Банникова состоялся товарищеский матч

Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 сентября 2025, 07:15 38
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Третья осечка кряду или кому-то придется вспоминать о поражениях?

ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 26.09.2025, 19:59
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26.09.2025, 19:44
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26.09.2025, 20:27
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 1
Бокс
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
25.09.2025, 15:14 57
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем