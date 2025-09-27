Лучший бомбардир Европы может сменить клуб летом
Гарри Кейн привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма»
Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Bild.
По информации источника, «красные дьяволы» намерены актировать клаусулу в размере 56,5 миллионов фунтов, которая станет доступная следующим летом. Также возможность активировать отступные будет доступна для «Тоттенхэма», который также намерен подписать Гарри.
Гарри Кейн в 8 матчах текущего сезона отличился 15 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Больше среди нападающих клубов элитных европейских дивизионов не забил никто.
Ранее Гарри Кейн установил рекорд топ-5 лиг Европы.
