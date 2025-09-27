Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
27.09.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Испания
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 сентября и начнется в 17:15 по Киеву

Коллаж Sport.ua

27 сентября на Метрополитано пройдет матч 7-го тура Примеры, в котором Атлетико встретится с Реал Мадрид.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда играет под руководством одного, неизменного наставника. Но как-то в последнее время нет ярких результатов. И даже после того, как неслабо средств вложили летом прошлого года в укрепление состава, закончили только третьими - а ниже тогда упасть в Примере было сложно. Да и в других турнирах тоже были поражения как раз от Реала с Барселоной.

Но сейчас все складывается очень невзрачно. Ладно в Лиге чемпионов уступили Ливерпулю не выезде - там все решил гол ван Дейка на 90+ минуте, оформивший 2:3. Но ведь и в Примере один из грандов выиграл только у Вильярреале, при безвольном поражении уже в первом туре Эспаньолу и ряде ничьих. Остальные матчи приносили ничьи с идентичным счетом 1:1 - причем со скромными Эльче, Алавесом и Мальоркой, причем с последними Альварес не реализовал пенальти, а Серлот - удалился.

Реал Мадрид

Клуб в 2025-м году остался без трофеев. Прошлый сезон был проигран в одни ворота Барселоне, а в Лиге чемпионов обладатель титула закончил вылетом от Арсенала. На стыке лета и весны Анчелотти сменили на Хаби Алонсо - и уже с ним Мбаппе и компания на клубном чемпионате мира проиграли в плей-офф ПСЖ.

Зато после короткой летней паузы, в новом сезоне, получилось выдать серию побед, во всех турнирах. И, по сути, только с Марселем в Лиге чемпионов были вопросы - французов дожали за счет пары пенальти. На внутренней арене пока что столичный гранд штампует по три очка, что уже позволило стать единоличным лидеров. В том числе во вторник разгромили 4-1 Леванте на выезде, с очередным дублем Мбаппе и первым голом в Испании от Мастантуоно.

Статистика личных встреч

Семь из восьми мадридских дерби приносили ничьи (при одной победе Атлетико). Но весной в Лиге чемпионов соседи выигрывали друг у друга.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что чуть больше шансов у гостей. Ставим на подопечных Хаби Алонсо с форой 0 (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
27 сентября 2025 -
17:15
Реал Мадрид
