Анте БЕКАВАЦ: «Тренер дал нам время восстановиться»
Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против ЛНЗ
Защитник «Кривбасса» Анте Бекавац поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ.
– Анте, у нашей команды сейчас плотный игровой график. Удалось ли тебе немного перезарядиться и отдохнуть на выходных?
– Да, тренер дал нам время восстановиться – два выходных, мы успели восстановить силы. Теперь активно готовимся к следующему матчу против «ЛНЗ». Ожидаем битву.
– Впереди третий выездной матч подряд. Какого футбола ожидаешь в Черкассах?
– Ожидаем жесткую защиту, игру один на один. Это точно будет сложный матч. Ведь соперник довольно неуступчивый.
– Кто тебя больше всего поддерживает дома, в Хорватии?
– Моя семья и невеста. Им непросто, потому что я здесь, а они – дома. Но они поддерживают меня каждый день, и я это очень ценю. Пользуясь случаем, передаю им привет.
Матч ЛНЗ – «Кривбасс» состоится 28 сентября в 13:00 по киевскому времени.
