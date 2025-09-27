Анте БЕКАВАЦ: «Тренер дал нам время восстановиться»

Защитник «Кривбасса» Анте Бекавац поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ.

– Анте, у нашей команды сейчас плотный игровой график. Удалось ли тебе немного перезарядиться и отдохнуть на выходных?

– Да, тренер дал нам время восстановиться – два выходных, мы успели восстановить силы. Теперь активно готовимся к следующему матчу против «ЛНЗ». Ожидаем битву.

– Впереди третий выездной матч подряд. Какого футбола ожидаешь в Черкассах?

– Ожидаем жесткую защиту, игру один на один. Это точно будет сложный матч. Ведь соперник довольно неуступчивый.

– Кто тебя больше всего поддерживает дома, в Хорватии?

– Моя семья и невеста. Им непросто, потому что я здесь, а они – дома. Но они поддерживают меня каждый день, и я это очень ценю. Пользуясь случаем, передаю им привет.

Матч ЛНЗ – «Кривбасс» состоится 28 сентября в 13:00 по киевскому времени.