Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Ваната за матч Жироны против Эспаньола в Ла Лиге
Испания
27 сентября 2025, 08:41 |
1525
0

Стала известна оценка Ваната за матч Жироны против Эспаньола в Ла Лиге

26 сентября в каталонском дерби была зафиксирована ничья, Владислав сыграл 78 минут

27 сентября 2025, 08:41 |
1525
0
Стала известна оценка Ваната за матч Жироны против Эспаньола в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Статистический портал WhoScored поставил украинскому форварду Жироны Владиславу Ванату оценку в 6.1 балла за матч седьмого тура Ла Лиги 2025/26 против Эспаньола.

Каталонское дерби, которое прошло на стадионе Монтиливи, завершилось со счетом 0:0. Ванат отыграл 76 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Лучшим игроком поединка был признан центральный защитник Эспаньола Фернандо Калеро – 7.7.

Жирона по итогам семи матчей в чемпионате Испании набрала три очка и идет на 19-м месте с таблице. У Эспаньола 12 пунктов и четвертая позиция.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Эспаньол (0:0)

По теме:
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги 2025/26
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
оценки WhoScored Жирона Жирона - Эспаньол Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26 сентября 2025, 13:18 145
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Жеребьевку провел Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины

ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Футбол | 27 сентября 2025, 09:08 1
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» высказался об Артеме Степанове

Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27.09.2025, 04:26
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26.09.2025, 20:27
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей
Футбол | 27.09.2025, 09:05
Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей
Антиутопия по-арабски. Саудовский клуб платит фанам за посещение матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 1
Бокс
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем