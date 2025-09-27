Стала известна оценка Ваната за матч Жироны против Эспаньола в Ла Лиге
26 сентября в каталонском дерби была зафиксирована ничья, Владислав сыграл 78 минут
Статистический портал WhoScored поставил украинскому форварду Жироны Владиславу Ванату оценку в 6.1 балла за матч седьмого тура Ла Лиги 2025/26 против Эспаньола.
Каталонское дерби, которое прошло на стадионе Монтиливи, завершилось со счетом 0:0. Ванат отыграл 76 минут, после чего был заменен на Кристиана Стуани.
Лучшим игроком поединка был признан центральный защитник Эспаньола Фернандо Калеро – 7.7.
Жирона по итогам семи матчей в чемпионате Испании набрала три очка и идет на 19-м месте с таблице. У Эспаньола 12 пунктов и четвертая позиция.
Оценки WhoScored за матч Жирона – Эспаньол (0:0)
