ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Главный тренер «Феникс-Мариуполя» высказался об Артеме Степанове
Главный тренер «Феникс-Мариуполя» Максим Фещук высказался об украинском нападающем немецкого «Нюрнберга» Артеме Степанове перед стартом юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20.
– Что скажете о нашем «уклонисте», центральном нападающем Артеме Степанове, который снова не оказался под сине-желтыми знаменами?
– Уклонисте? (улыбается – прим.).
– Без обид в сторону Артема, я его даже не знаю лично, но как назвать игрока, который не играет за сборную своей родины?
– Да, не знаю. У нас в нападении есть Пономаренко и Пищур. Если Степанов отказывается играть за сборную, то я не понимаю, а зачем его тогда вызывать вообще? Нет мотивации? Тогда и не надо. Я понимаю, когда игроку 39 лет и он может не хотеть играть за сборную, экономит силы, чтобы в своем клубе быть на уровне, но не в 18! Лично я не вижу логики в действиях Степанова, но его позиция имеет право на жизнь.
Ранее сообщалось, что Артема Степанова в сборную Украины U-20 не отпустил «Нюрнберг».
