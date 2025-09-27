Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 сентября 2025, 09:08 |
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» высказался об Артеме Степанове

ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» Максим Фещук высказался об украинском нападающем немецкого «Нюрнберга» Артеме Степанове перед стартом юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20.

– Что скажете о нашем «уклонисте», центральном нападающем Артеме Степанове, который снова не оказался под сине-желтыми знаменами?

– Уклонисте? (улыбается – прим.).

– Без обид в сторону Артема, я его даже не знаю лично, но как назвать игрока, который не играет за сборную своей родины?

– Да, не знаю. У нас в нападении есть Пономаренко и Пищур. Если Степанов отказывается играть за сборную, то я не понимаю, а зачем его тогда вызывать вообще? Нет мотивации? Тогда и не надо. Я понимаю, когда игроку 39 лет и он может не хотеть играть за сборную, экономит силы, чтобы в своем клубе быть на уровне, но не в 18! Лично я не вижу логики в действиях Степанова, но его позиция имеет право на жизнь.

Ранее сообщалось, что Артема Степанова в сборную Украины U-20 не отпустил «Нюрнберг».

Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
