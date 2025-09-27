Украина. Премьер лига27 сентября 2025, 02:59 | Обновлено 27 сентября 2025, 03:44
Матч 6-го тура стал 100-м для полузащитника Руха в элитном дивизионе
Хавбек Остап Притула в 100 поединках УПЛ забил 5 мячей
Для полузащитника «Руха» Остапа Притулы матч 6-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1) стал 100-м в элитном дивизионе.
Все поединки он провел в составе двух клубов: Карпат (6 игр) и Руха (94 матча).
На счету полузащитника Остапа Притулы – 5 голов в чемпионате Украины в 100 поединках.
Дебютировал Притула в УПЛ 23 февраля 2020 в составе «Карпат» в домашнем матче против «Днепра-1» (1:1).
ФОТО. Матч 6-го тура стал 100-м для Остапа Притулы в элитном дивизионе
