Матч 6-го тура стал 100-м для полузащитника Руха в элитном дивизионе

Для полузащитника «Руха» Остапа Притулы матч 6-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1) стал 100-м в элитном дивизионе.

Все поединки он провел в составе двух клубов: Карпат (6 игр) и Руха (94 матча).

На счету полузащитника Остапа Притулы – 5 голов в чемпионате Украины в 100 поединках.

Дебютировал Притула в УПЛ 23 февраля 2020 в составе «Карпат» в домашнем матче против «Днепра-1» (1:1).

ФОТО. Матч 6-го тура стал 100-м для Остапа Притулы в элитном дивизионе