Постекоглу до сих пор не добыл ни одной победы на посту тренера Ноттингема
Наставник Зинченко уже завтра сможет изменить это
Тренер «Ноттингема» Ангелос Постекоглу до сих пор не одержал ни одной победы во главе английского клуба.
27 сентября состоится встреча 6-го тура АПЛ между командами «Ноттингем» и «Сандерленд». Начало игры – в 19:30 по Киеву.
Для Постекоглу этот поединок станет 5-м во главе английской команды. Предыдущие 4 матча завершились двумя поражениями и двумя ничьими.
Ноттингем под руководством Ангелоса Постекоглу
- Арсенал (0:3), АПЛ – поражение
- Суонси (2:3), Кубок английской лиги – поражение
- Бернли (1:1), АПЛ – ничья
- Бетис (2:2), Лига Европы – ничья
Перед началом 6-го тура Премьер-лиги «лесники» (5 очков) находятся на 15-м месте турнирной таблицы, тогда как «Сандерленд» (8 очков) занимает 7-ю строчку.
