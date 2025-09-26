Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер заплатил за Мейреллиша меньше, чем сообщал Transfermarkt
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 21:11 |
809
0

Шахтер заплатил за Мейреллиша меньше, чем сообщал Transfermarkt

Молодой форвард обошелся «горнякам» в 10, а не в 12 миллионов евро

26 сентября 2025, 21:11 |
809
0
Шахтер заплатил за Мейреллиша меньше, чем сообщал Transfermarkt
shakhtar.com. Лука Мейреллиш

В конце августа «Шахтер» оформил трансфер 18-летнего центрфорварда «Сантоса» Луки Мейреллиша, с которым был оформлен пятилетний контракт.

Официально клубы не стали сообщать финансовые детали сделки, однако портал Transfermarkt отмечает, что за Мейреллиша украинцы заплатили 12 миллионов евро.

transfermarkt.co.uk

Впрочем, по данным источника, «Шахтеру» удалось заплатить за перспективного нападающего меньше, чем хотел «Сантос». «Горняки» закрыли сделку за 10 миллионов евро, но оставили «рыбам» 15% экономических прав на игрока.

«Сантос» был вынужден пойти на продажу Мейреллиша, чтобы улучшить экономическое положение клуба в отчетном финансовом году.

Мейреллиш уже успел сыграть 2 официальных матча за «Шахтер», отличившись в них 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Один из лидеров Премьер-лиги может остаться без важного легионера
Иностранный клуб боялся, что Суркис не заплатит деньги за игрока для Динамо
Сантос Лука Мейреллиш Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Bolavip Brasil
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26 сентября 2025, 07:26 19
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине

Так называемые «деньги Абрамовича», очевидно, еще не скоро будут переданы нуждающимся…

Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Футбол | 26 сентября 2025, 14:25 9
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»

Иван Дзадзарони – о выступлении украинского нападающего

Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Футбол | 26.09.2025, 04:57
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26.09.2025, 20:44
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26.09.2025, 12:59
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 39
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем