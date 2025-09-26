Шахтер заплатил за Мейреллиша меньше, чем сообщал Transfermarkt

В конце августа «Шахтер» оформил трансфер 18-летнего центрфорварда «Сантоса» Луки Мейреллиша, с которым был оформлен пятилетний контракт.

Официально клубы не стали сообщать финансовые детали сделки, однако портал Transfermarkt отмечает, что за Мейреллиша украинцы заплатили 12 миллионов евро.

transfermarkt.co.uk

Впрочем, по данным источника, «Шахтеру» удалось заплатить за перспективного нападающего меньше, чем хотел «Сантос». «Горняки» закрыли сделку за 10 миллионов евро, но оставили «рыбам» 15% экономических прав на игрока.

«Сантос» был вынужден пойти на продажу Мейреллиша, чтобы улучшить экономическое положение клуба в отчетном финансовом году.

Мейреллиш уже успел сыграть 2 официальных матча за «Шахтер», отличившись в них 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.