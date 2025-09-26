Экс-игрок Реала и обладатель Золотого мяча возглавит сборную Узбекистана

Ассоциация футбола Узбекистана провела переговоры с легендарным футболистом, экс-игроком мадридского «Реала» и обладателем Золотого мяча Фабио Каннаваро.

По информации источника, ожидается, что 52-летний итальянец возглавит сборную Узбекистана. На данный момент стороны продолжают обсуждать детали потенциального сотрудничества.

После завершения профессиональной карьеры итальянец работал с клубами из ОАЭ, Китая, Саудовской Аравии и Италии, также возглавлял сборную Китая. С 2024 по 2025 год Каннаваро тренировал «Динамо» Загреб, однако был вынужден покинуть чемпионат Хорватии в апреле из-за неудовлетворительных спортивных результатов.

По итогам квалификации на чемпионат мира сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на мундиаль, который состоится в 2026 году. На данный момент главным тренером национальной команды является Тимур Кападзе.

Каннаваро ранее посещал Узбекистан – в августе был почестным гостем в поединке за Суперкубок страны.