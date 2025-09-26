Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 сентября 2025, 19:36
Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Пекине

Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 48). Поединок состоится первым запуском на корте №4. Время начала встречи – 06:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Бузас Манейро.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет либо против Мирры Андреевой, либо против Чжу Линь.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро WTA Пекин смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
