Даяна Ястремская – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Пекине
27 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 48). Поединок состоится первым запуском на корте №4. Время начала встречи – 06:00 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Бузас Манейро.
Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет либо против Мирры Андреевой, либо против Чжу Линь.
