Владислав КУЛАЧ: «Не хотели доводить до серии пенальти»
Футболист «Черноморца» назвал причины вылета команды из Кубка Украины
В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Черноморец» в серии пенальти уступил аматорскому клубу «Агротех». О причинах поражения рассказал игрок одесского клуба Владислав Кулач.
«Очень неплохая команда противостояла нам сегодня. Такой тяжелый первый тайм был. Мы мало что смогли у ворот соперника создать. Во втором тайме, я думаю, немного переломили ход игры, но удалось забить только один мяч. И до серии пенальти не хотелось бы доводить, но это футбол. И так сегодня случилось. Я поздравляю команду соперника, желаем удачи.
Мысли перед серией пенальти? У нас есть шанс еще. Мы не смогли забить два. Отыграться то отыгрались, но не смогли победить в основное время. Потому в серии пенальти мы пытались выиграть, но не повезло.
Готовились ли к пенальти именно против Агротеха? Да нет, напрямую к этой команде не готовились. Но мы играем в футбол и при ничейном результате мы бывает бьем пенальти. Сегодня ты можешь забить, завтра не забить. Один из наших футболистов не забил, и это повлияло на результат по пенальти. Но ничего страшного, бывает. В игре он забил, сравнял счет, а в серии пенальти не забил.
Мы пытались победить, но где-то не давалось. Я думаю, что мы разберем эту игру на теории.
Повлияет ли этот результат на следующий матч? Нет, я не думаю. Кубок и чемпионат – это два разных турнира. И, конечно, мы будем там побеждать, потому что мы не можем так – сегодня проиграли, там проиграли. У нас только цель одна, и мы к ней будем идти и, конечно, только победа», – сказал Владислав Кулач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркиньос травмировался и пропустит матч Лиги чемпионов
Сегодня экс-полузащитник национальной сборной Украины Роман Безус отмечает 35-й день рождения