Кубок Украины
Владислав КУЛАЧ: «Не хотели доводить до серии пенальти»

Футболист «Черноморца» назвал причины вылета команды из Кубка Украины

Владислав Кулач

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Черноморец» в серии пенальти уступил аматорскому клубу «Агротех». О причинах поражения рассказал игрок одесского клуба Владислав Кулач.

«Очень неплохая команда противостояла нам сегодня. Такой тяжелый первый тайм был. Мы мало что смогли у ворот соперника создать. Во втором тайме, я думаю, немного переломили ход игры, но удалось забить только один мяч. И до серии пенальти не хотелось бы доводить, но это футбол. И так сегодня случилось. Я поздравляю команду соперника, желаем удачи.

Мысли перед серией пенальти? У нас есть шанс еще. Мы не смогли забить два. Отыграться то отыгрались, но не смогли победить в основное время. Потому в серии пенальти мы пытались выиграть, но не повезло.

Готовились ли к пенальти именно против Агротеха? Да нет, напрямую к этой команде не готовились. Но мы играем в футбол и при ничейном результате мы бывает бьем пенальти. Сегодня ты можешь забить, завтра не забить. Один из наших футболистов не забил, и это повлияло на результат по пенальти. Но ничего страшного, бывает. В игре он забил, сравнял счет, а в серии пенальти не забил.

Мы пытались победить, но где-то не давалось. Я думаю, что мы разберем эту игру на теории.

Повлияет ли этот результат на следующий матч? Нет, я не думаю. Кубок и чемпионат – это два разных турнира. И, конечно, мы будем там побеждать, потому что мы не можем так – сегодня проиграли, там проиграли. У нас только цель одна, и мы к ней будем идти и, конечно, только победа», – сказал Владислав Кулач.

Кубок Украины по футболу Агротех Тишковка Черноморец Одесса Владислав Кулач
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
