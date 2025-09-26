Михавко находится среди самых дорогих центральных защитников вне топ-лиг

Тарас Михавко попал в топ-10 рейтинга самых дорогих центральных защитников, которые не играют в топ-5 лигах Европы – 22.6 млн евро.

Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг центральных защитников из всех чемпионатов (за исключением топ-5 лиг) по ориентировочной трансферной стоимости, рассчитанной по их модели.

Украинский защитник «Динамо» Тарас Михавко вошел в топ-10 этого рейтинга (22.6 млн евро), который возглавляет Антонио Силва из «Бенфики» (52.2 млн евро).

Центральные защитники вне топ-5 европейских чемпионатов с наибольшими ориентировочными трансферными стоимостями

52.2 млн евро – Антонио Силва (Бенфика)

49.4 млн евро – Зено Дебаст (Спортинг)

41.4 млн евро – Томаш Араужу (Бенфика)

40.4 млн евро – Хоэль Ордоньес (Брюгге)

39.4 млн евро – Усман Диоманде (Спортинг)

31.3 млн евро – Гонсало Инасио (Спортинг)

31.0 млн евро – Райан Фламинго (ПСВ)

2.4 млн евро – Вильфрид Синго (Галатасарай)

22.8 млн евро – Юри Бас (Аякс)

22.6 млн евро – Тарас Михавко (Динамо Киев)

Напомним, ранее CIES Football Observatory опубликовала рейтинг голкиперов вне топ-5 европейских чемпионатов, лидером которого является украинец Анатолий Трубин.