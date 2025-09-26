Михавко находится среди самых дорогих центральных защитников вне топ-лиг
Трансферная стоимость украинца составляет более 20 млн евро
Тарас Михавко попал в топ-10 рейтинга самых дорогих центральных защитников, которые не играют в топ-5 лигах Европы – 22.6 млн евро.
Швейцарская исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг центральных защитников из всех чемпионатов (за исключением топ-5 лиг) по ориентировочной трансферной стоимости, рассчитанной по их модели.
Украинский защитник «Динамо» Тарас Михавко вошел в топ-10 этого рейтинга (22.6 млн евро), который возглавляет Антонио Силва из «Бенфики» (52.2 млн евро).
Центральные защитники вне топ-5 европейских чемпионатов с наибольшими ориентировочными трансферными стоимостями
- 52.2 млн евро – Антонио Силва (Бенфика)
- 49.4 млн евро – Зено Дебаст (Спортинг)
- 41.4 млн евро – Томаш Араужу (Бенфика)
- 40.4 млн евро – Хоэль Ордоньес (Брюгге)
- 39.4 млн евро – Усман Диоманде (Спортинг)
- 31.3 млн евро – Гонсало Инасио (Спортинг)
- 31.0 млн евро – Райан Фламинго (ПСВ)
- 2.4 млн евро – Вильфрид Синго (Галатасарай)
- 22.8 млн евро – Юри Бас (Аякс)
- 22.6 млн евро – Тарас Михавко (Динамо Киев)
Напомним, ранее CIES Football Observatory опубликовала рейтинг голкиперов вне топ-5 европейских чемпионатов, лидером которого является украинец Анатолий Трубин.
Top estimated transfer values, non big-5⃣ centre backs— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 26, 2025
🥇 #AntonioSilva 🇵🇹 €52.2m #Transfermarkt €32m
🥈 #ZenoDebast 🇧🇪 €49.4m TM €30m
🥉 #TomasAraujo 🇵🇹 €41.4m TM €32m
Top valued players per club in 6⃣6⃣ leagues 🌏 👉 https://t.co/7gBSrArARE pic.twitter.com/3lfk92iXo6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Франческо Грациани раскритиковал украинца
Виталий Пономарев уверен, что львовяне уже почти набрали оптимальную форму