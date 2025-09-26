Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Иттихад vs Аль-Наср и Бензема vs Роналду. Статистика очных встреч
Саудовская Аравия
Аль-Иттихад vs Аль-Наср и Бензема vs Роналду. Статистика очных встреч

Уже сегодня эти команды и их лидеры встретятся на футбольном поле

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 сентября, в матче четвертого тура Саудовской профессиональной лиги «Аль-Иттихад» примет «Аль-Наср».

За всю историю противостояний этих команд в чемпионате было проведено 63 матча. «Аль-Иттихад» одержал на пять побед больше, чем «Аль-Наср» (25 против 20). Остальные 18 поединков завершились ничьими.

Лидер хозяев, Карим Бензема, в 51 поединке Саудовской профессиональной лиги забил 33 гола и отдал 16 результативных передач, тогда как главная звезда гостей, Криштиану Роналду, в 80 матчах отличился 77 забитыми мячами и 16 ассистами.

Напомним, что после трех сыгранных матчей чемпионата команды лидируют в турнирной таблице, не потеряв еще ни одного очка.

Карим Бензема и Криштиану Роналду уже имеют по три забитых гола в трех матчах текущего сезона. Только два игрока чемпионата имеют больше: Жоао Феликс (5) и Джошуа Кинг (4).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
