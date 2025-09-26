Сборная УКРАИНЫ26 сентября 2025, 17:24 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:28
Сборная Украины 5-й раз сыграет на ЧМ U-20. Какими были результаты
Не было такого, что не вышли из группы
Сборная Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко готовится к старту чемпионата мира, который с 27 сентября по 19 октября пройдет в Чили.
Для украинской команды это будет пятый чемпионат мира в этой возрастной категории. И обычно они проходят достаточно успешно. Еще не было случая, чтобы Украина U-20 не вышла из группы, а в 2019 команда Александра Петракова завоевала золото.
Сейчас на групповом этапе украинцы сыграют против Южной Кореи, Парагвая и Панамы.
