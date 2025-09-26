Португальский эксперт – о Судакове: «Есть только один такой игрок»

Португальский эксперт Нуну Травассос считает, что украинский полузащитник Георгий Судаков может решить проблемы атакующей игры лиссабонской «Бенфики».

«Трудно отрицать факт, что у «Бенфики» более чем достаточно возможностей для улучшения игры и борьбы за титул, но также очевидно, что команде не хватает игроков, которые могли бы четко влиять на ход матча.

Подписанные в последние дни трансферного окна Судаков и Лукабакьо могут бороться с этим хроническим ограничением, как они продемонстрировали во время гола в ворота «Риу Аве», но этого всё равно кажется мало, особенно учитывая нестабильные выступления Шельдерупа и Престианни.

В «Бенфике» есть только один игрок, который действительно способен принимать мяч в глубоких, компактных оборонительных блоках – это украинец, подписанный из донецкого «Шахтера». Даже Лукабакьо, чей дебют вызвал такой же энтузиазм – это игрок, который нарушает равновесие снаружи.

Он, конечно, помогает, обеспечивая вертикальность, которой тоже не хватает, но в таких ситуациях все равно важно уметь подрывать стратегию соперника изнутри», – сказал Травассос в интервью A Bola.

Ранее португальский журналист заявил, что Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро.