Португальский эксперт – о Судакове: «Есть только один такой игрок»
Нуну Травассос возлагает большие надежды на украинца
Португальский эксперт Нуну Травассос считает, что украинский полузащитник Георгий Судаков может решить проблемы атакующей игры лиссабонской «Бенфики».
«Трудно отрицать факт, что у «Бенфики» более чем достаточно возможностей для улучшения игры и борьбы за титул, но также очевидно, что команде не хватает игроков, которые могли бы четко влиять на ход матча.
Подписанные в последние дни трансферного окна Судаков и Лукабакьо могут бороться с этим хроническим ограничением, как они продемонстрировали во время гола в ворота «Риу Аве», но этого всё равно кажется мало, особенно учитывая нестабильные выступления Шельдерупа и Престианни.
В «Бенфике» есть только один игрок, который действительно способен принимать мяч в глубоких, компактных оборонительных блоках – это украинец, подписанный из донецкого «Шахтера». Даже Лукабакьо, чей дебют вызвал такой же энтузиазм – это игрок, который нарушает равновесие снаружи.
Он, конечно, помогает, обеспечивая вертикальность, которой тоже не хватает, но в таких ситуациях все равно важно уметь подрывать стратегию соперника изнутри», – сказал Травассос в интервью A Bola.
Ранее португальский журналист заявил, что Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро.
