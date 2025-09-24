Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»

Журналист португальского издания A Bola Педро Соареш поделился мыслями о будущих выступлениях украинского полузащитника Георгия Судакова под руководством нового главного тренера лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо.

«Моуринью хочет сделать из Судакова маэстро, понимаете почему? На самом деле, в игре украинца в атаке есть определенный аромат, и он уже показал это нам – несколько абсолютно мастерских действий. Он оставил хороший пример своих способностей. Но в то же время еще до прихода Моуринью было видно, что Судаков имеет проблемы в игре в обороне. И это, безусловно, будет проблемой для Моуринью, над которой нужно работать.

Судакову также придется интегрироваться в эту роль, потому что мы уже знаем, что, когда в команде кто-то не добегает, всегда есть кто-то другой, кому придется бежать вдвое больше. И тогда тратится слишком много усилий, а усилия должны быть разделены между всеми. Моуринью, безусловно, также заметил эту проблему.

Но Судаков на самом деле является одним из тех игроков, которым также нужна определенная творческая свобода. Он не может быть слишком привязан к проблемам в игре в обороне. Я считаю, что с Моуринью он будет иметь эту свободу, украинец обладает прекрасными характеристиками, чтобы играть эту роль, но ему придется совершенствоваться», – сказал Соареш в эфире A Bola TV.

Ранее Судаков заявил, что работа с Моуриньо была его мечтой.