  4. Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Португалия
24 сентября 2025, 16:18
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»

Педро Соареш раскрыл планы нового тренера Бенфики по отношению к украинцу

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Журналист португальского издания A Bola Педро Соареш поделился мыслями о будущих выступлениях украинского полузащитника Георгия Судакова под руководством нового главного тренера лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо.

«Моуринью хочет сделать из Судакова маэстро, понимаете почему? На самом деле, в игре украинца в атаке есть определенный аромат, и он уже показал это нам – несколько абсолютно мастерских действий. Он оставил хороший пример своих способностей. Но в то же время еще до прихода Моуринью было видно, что Судаков имеет проблемы в игре в обороне. И это, безусловно, будет проблемой для Моуринью, над которой нужно работать.

Судакову также придется интегрироваться в эту роль, потому что мы уже знаем, что, когда в команде кто-то не добегает, всегда есть кто-то другой, кому придется бежать вдвое больше. И тогда тратится слишком много усилий, а усилия должны быть разделены между всеми. Моуринью, безусловно, также заметил эту проблему.

Но Судаков на самом деле является одним из тех игроков, которым также нужна определенная творческая свобода. Он не может быть слишком привязан к проблемам в игре в обороне. Я считаю, что с Моуринью он будет иметь эту свободу, украинец обладает прекрасными характеристиками, чтобы играть эту роль, но ему придется совершенствоваться», – сказал Соареш в эфире A Bola TV.

Ранее Судаков заявил, что работа с Моуриньо была его мечтой.

По теме:
Судаков сравнялся с Орестом Лебеденко по голам в чемпионате Португалии
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после ничьей с аутсайдером
Моуриньо обвинили в предательстве из-за сотрудничества с Бенфикой
Жозе Моуриньо Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Lulinnha
Круто будет если сделает из него Лемпарда. 
AK.228
Все лучшие качества берег для Бенфики))
SHN
Украинский Пирло
